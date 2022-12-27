QUA CƠN BĨ CỰC: Sang năm 2023, 3 con giáp khả năng kiếm tiền ĐỈNH CỦA CHÓP lộc vàng giắt đầy thắt lưng, tiền bạc cất chật két

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 11:00

Ngay từ tháng 1/2020 con giáp may mắn này đã có tài vận thăng hoa, tiền ập vào nhà. Càng về cuối năm họ càng ăn nên làm ra, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng chỉ là chuyện nhỏ .

Tuổi Ngọ

Trái ngược với những may mắn và suôn sẻ một bề mà người tuổi Mùi nhận được trong năm 2023, với tuổi Ngọ, Quý Mão 2023 vốn không phải là một năm thuận lợi với bản mệnh. Tuy nhiên, “trong cái khó ló cái khôn”, thử thách và gian nan lại vô tình kích khởi ý chí chiến đấu sục sôi bên trong con giáp này.

 

Cứ như vậy, dù mệnh niên vốn không ủng hộ, nhưng bằng chính sự nỗ lực của mình, con giáp này lại cho thấy bước đột phá bất ngờ, thực sự chiến thắng những gì số phận đã an bài và làm chủ cuộc đời của mình.

 

Một vài bất lợi về tài chính trong năm 2022 tiếp tục kéo dài cho tới năm 2023, công việc cũng có nhiều điều không như ý muốn do hung vận chi phối. Song tuổi Ngọ vốn không phải là người dễ dàng đầu hàng số phận, bạn bỏ ra nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba gấp bốn, nên sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.

 

QUA CƠN BĨ CỰC: Sang năm 2023, 3 con giáp khả năng kiếm tiền ĐỈNH CỦA CHÓP lộc vàng giắt đầy thắt lưng, tiền bạc cất chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Theo tử vi tuổi Tuất 2023, đón nhận may mắn và phúc khí vây quanh, người tuổi Tuất có thể tự hào với những thành quả ngọt ngào mà mình gặt hái được trong năm Quý Mão. Nhờ có cát tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến.

 

Đặc biệt, năm Quý Mão 2023 sẽ ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc của con giáp này. Kể từ đây, bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, chẳng còn phải lo đến chuyện chi tiêu, lo được cho cả bản thân và gia đình.

 

Các cơ hội tốt về tài lộc liên tục tìm đến với Tuất trong năm nay. Hầu hết các kế hoạch công việc, làm ăn kinh doanh mà con giáp này đặt ra đều có thể thu về thành quả và lợi nhuận tốt hơn cả dự kiến. May mắn trong năm mới là điều mà ông trời ban riêng cho con giáp này, nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản tiền lớn.

 

QUA CƠN BĨ CỰC: Sang năm 2023, 3 con giáp khả năng kiếm tiền ĐỈNH CỦA CHÓP lộc vàng giắt đầy thắt lưng, tiền bạc cất chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


 

Tuổi Dần

 

Là một trong những con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023, tuổi Dần đang tiến những bước vô cùng vững chắc và đáng ngưỡng mộ trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình trong năm Quý Mão.

 

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bước sang năm 2023, Dần đã thoát khỏi Thái Tuế xung chiếu lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên bản mệnh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó.

 

Tử vi tuổi Dần năm 2023 cho biết, năm Quý Mão đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp khi được khá nhiều cát tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình.

 

Hơn nữa, nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Dần sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào của con giáp này.

 

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Đúng 0h ngày 30/12, "thời đến cản không kịp", 3 con giáp bội thu vào cuối năm 2022, gặt hái thành công về cả công việc và tiền bạc năm 2023

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm 2023 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 46 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân