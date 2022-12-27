QUA CƠN BĨ CỰC: Sang năm 2023, 3 con giáp khả năng kiếm tiền ĐỈNH CỦA CHÓP lộc vàng giắt đầy thắt lưng, tiền bạc cất chật két

Trái ngược với những may mắn và suôn sẻ một bề mà người tuổi Mùi nhận được trong năm 2023, với tuổi Ngọ, Quý Mão 2023 vốn không phải là một năm thuận lợi với bản mệnh. Tuy nhiên, “trong cái khó ló cái khôn”, thử thách và gian nan lại vô tình kích khởi ý chí chiến đấu sục sôi bên trong con giáp này.

Cứ như vậy, dù mệnh niên vốn không ủng hộ, nhưng bằng chính sự nỗ lực của mình, con giáp này lại cho thấy bước đột phá bất ngờ, thực sự chiến thắng những gì số phận đã an bài và làm chủ cuộc đời của mình.

Một vài bất lợi về tài chính trong năm 2022 tiếp tục kéo dài cho tới năm 2023, công việc cũng có nhiều điều không như ý muốn do hung vận chi phối. Song tuổi Ngọ vốn không phải là người dễ dàng đầu hàng số phận, bạn bỏ ra nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba gấp bốn, nên sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.

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Tuổi Tuất

Theo tử vi tuổi Tuất 2023, đón nhận may mắn và phúc khí vây quanh, người tuổi Tuất có thể tự hào với những thành quả ngọt ngào mà mình gặt hái được trong năm Quý Mão. Nhờ có cát tinh phù trợ, cục diện thái tuế chống lưng, bản mệnh cầu được ước thấy, chỉ cần quyết tâm làm việc, không bỏ dở giữa chừng thì ắt gặt được thành công ngoài dự kiến.

Đặc biệt, năm Quý Mão 2023 sẽ ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc của con giáp này. Kể từ đây, bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, chẳng còn phải lo đến chuyện chi tiêu, lo được cho cả bản thân và gia đình.

Các cơ hội tốt về tài lộc liên tục tìm đến với Tuất trong năm nay. Hầu hết các kế hoạch công việc, làm ăn kinh doanh mà con giáp này đặt ra đều có thể thu về thành quả và lợi nhuận tốt hơn cả dự kiến. May mắn trong năm mới là điều mà ông trời ban riêng cho con giáp này, nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư và thu về một khoản tiền lớn.



Ảnh minh họa: Internet





Là một trong những con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023, tuổi Dần đang tiến những bước vô cùng vững chắc và đáng ngưỡng mộ trên hành trình chinh phục mục tiêu của mình trong năm Quý Mão.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bước sang năm 2023, Dần đã thoát khỏi Thái Tuế xung chiếu lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên bản mệnh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó.

Tử vi tuổi Dần năm 2023 cho biết, năm Quý Mão đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh sự nghiệp khi được khá nhiều cát tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình.

Hơn nữa, nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Dần sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là một năm tài chính dồi dào của con giáp này.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm