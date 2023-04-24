Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai: các con giáp sau 4 tuổi đỏ nhất 6 tháng cuối năm dễ dàng tậu xe, mua nhà, đón tin vui nhờ được Thần Tài độ mệnh

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 23:41

Đường công danh sự nghiệp trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuần này, bạn tìm kiếm được động lực phát triển, hơn nữa lại có may mắn kề bên nên sẽ sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. Một số người có thể được tăng lương.

Tuổi Mão

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai: các con giáp sau 4 tuổi đỏ nhất 6 tháng cuối năm dễ dàng tậu xe, mua nhà, đón tin vui nhờ được Thần Tài độ mệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh xuất hiện trong tuần mới sẽ là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của người tuổi Mão. Nếu bạn đã nỗ lực làm việc suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn được gặt hái thành quả.

Đường công danh sự nghiệp trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuần này, bạn tìm kiếm được động lực phát triển, hơn nữa lại có may mắn kề bên nên sẽ sớm đạt được mục tiêu đã đề ra. Một số người có thể được tăng lương.

 

Cát khí cũng giúp tài lộc của người làm tài chính thăng hoa. Bạn tự tin thực hiện các kế hoạch làm ăn của mình, khiến khách hàng ấn tượng nên có thể thu tiền về đầy túi. Thậm chí, bạn còn tự phát hiện ra hướng đi mới thích hợp với mình.

 

Tuổi Dần 

Những người tuổi Dần sẽ gặp may mắn, họ được hưởng phước lớn, có cơ hội giàu có. Trong công việc, họ sẽ đạt được thành thành tích xuất sắc, được lãnh đạo trao thưởng, có cơ hội thăng tiến và tăng lương.

Người tuổi Dần rất điềm tĩnh, làm việc gì cũng có chừng mực, không bao giờ tỏ ra quá nóng vội. Hơn nữa, con giáp này cũng biết điều tiết các mối quan hệ một cách tinh tế, tạo dựng được sự tin tưởng với các đối tác. Họ sẽ không để mình tụt hậu trước các cuộc cạnh tranh và thử thách.

Con giáp tuổi Dần sẽ có tiến triển thuận lợi, ngày càng quen biết nhiều quý nhân, của cải thu hoạch nhiều hơn trước. Sự nghiệp của họ thăng tiến hơn rất nhiều, túi tiền ngày càng nặng trĩu, không còn chịu cảnh nghèo khó.

Về tình cảm, những người tuổi Dần cũng sẽ dành nhiều thời gian cho đối phương, mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai: các con giáp sau 4 tuổi đỏ nhất 6 tháng cuối năm dễ dàng tậu xe, mua nhà, đón tin vui nhờ được Thần Tài độ mệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của người tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận dụng sự quý mến của cấp trên để có được nhiều cơ hội hơn trong công việc.

Vận tài chính của Dậu khá là hanh thông, dù chưa có được nhiều tiền nhưng nói chung cũng ổn định. Một khi tài chính ổn định thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Người tuổi Dậu nên biết ai mới là người để mình tin tưởng giao tài chính hoặc cho vay tiền khi cần chứ đừng cho vay mượn lung tung.

Chuyện tình cảm cũng khá viên mãn. Người tuổi Dậu luôn biết quan tâm chăm lo gia đình nên chẳng mấy khi vợ chồng cãi vã. Dù bận rộn thế nào bản mệnh cũng biết dành thời gian cho mọi người.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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