"Qua cơn bĩ cực", đồng hồ điểm đúng giao thừa Tết 2023, top 3 con giáp "cá chép hóa rồng", gánh lộc mỏi lưng, năm mới phát tài

Chúc mừng người tuổi Mão là con giáp phát tài tháng 1/2023. Có thể thấy rằng thu nhập của bạn đang tăng tiến nhanh chóng và đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Với người làm công ăn lương, bạn đạt được nhiều thành công trong công việc, nhờ thế mà mức đãi ngộ cũng cao hơn. Chỉ cần bạn tập trung làm tốt việc của mình, thù lao nhận về sẽ vô cùng xứng đáng.

Người làm ăn kinh doanh cần nắm bắt cơ hội để hốt vàng hốt bạc ở thời điểm Tết âm lịch. Thị trường đang rất sôi động, bản mệnh có thể sẽ có một tháng tất bật, hàng hóa lưu thông tốt, nhưng đồng thời sức cạnh tranh cũng tăng cao.

Tháng này cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn, hợp tác đầu tư. Dù vậy, bạn cũng nên hết sức thận trọng kẻo va chạm với tiểu nhân ganh ghét, mua sắm Tết nên có chừng mực để tránh tình trạng lạm chi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tốt bụng, thẳng thắn, hào hiệp. Con giáp này không ôm tham vọng quá lớn, làm gì cũng khiêm tốn. Họ luôn cố gắng hết sức và cũng rất biết nghĩ cho người khác. Chính vì vậy, con giáp này luôn được mọi người yêu quý.

Tử vi dự báo rằng con giáp này không phải chịu đựng áp lực nữa. Trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, bản mệnh sẽ tìm ra được bước đột phá mới. Tuổi Hợi không cần phải lo lắng nhiều. Bản mệnh đón năm mới trong tâm thế vô cùng thoải mái.

Dự báo năm 2023, thu nhập của tuổi Hợi tương đối tốt, túi tiền rủng rỉnh đủ để trải nghiệm những điều mà bản mệnh muốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 1 này, tài lộc của tuổi Dậu vượng lên khá rõ. Bên cạnh khoản lương cứng, bạn còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ.

Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm âm lịch tăng. Các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp, vì thế, bạn cần tỉnh táo để lựa chọn hạng mục phù hợp.

Ngoài ra, bạn cũng đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó. Hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình để chọn lĩnh vực thế mạnh.

Tiền bạc dư dả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.