Qua cơn BĨ CỰC đến ngày THÁI LAI 21/9/2022, 3 con giáp dệt gấm thêu hoa, từ chim sẻ hóa đại bàng, từ đại bàng thành PHƯỢNG HOÀNG KHỔNG TƯỚC vươn lên đứng đầu muôn người

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 03:30

Từ 21/9/2022, cuộc đời 3 con giáp này đẹp như cổ tích, không có bất kì phiền não nào.

Tuổi Sửu

Sự ảnh hưởng từ mối quan hệ nên người tuổi Sửu từ 21/9/2022 được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh vốn thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc dễ thăng tiến.

Chính Quan còn cho thấy rất có thể bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp sau này. Bạn hãy chấp nhận thử thách như là cách bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Giờ tốt: 19h đến 21h
Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Qua cơn BĨ CỰC đến ngày THÁI LAI 21/9/2022, 3 con giáp dệt gấm thêu hoa, từ chim sẻ hóa đại bàng, từ đại bàng thành PHƯỢNG HOÀNG KHỔNG TƯỚC vươn lên đứng đầu muôn người - Ảnh 1

Sự ảnh hưởng từ mối quan hệ nên người tuổi Sửu từ 21/9/2022 được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi từ 21/9/2022 diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Người tuổi này hãy tranh thủ cơ hội trong ngày thứ Ba để mở rộng các mối quan hệ xã giao cho mình, bởi điều này sẽ rất có lợi cho những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả và dồi dào. May mắn “gõ cửa” đem lại cho con giáp này doanh thu “khủng”, từ đó thích gì mua nấy không cần phải bận tâm đến tiền bạc. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển vượng sắc. Người độc thân mau chóng tìm thấy người tri kỷ cho mình sau khoảng thời gian mong mỏi chờ đợi, kiếm tìm. Đôi lứa yêu nhau đang có những giây phút ngọt ngào, êm ấm bên nhau. 

Qua cơn BĨ CỰC đến ngày THÁI LAI 21/9/2022, 3 con giáp dệt gấm thêu hoa, từ chim sẻ hóa đại bàng, từ đại bàng thành PHƯỢNG HOÀNG KHỔNG TƯỚC vươn lên đứng đầu muôn người - Ảnh 2

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi từ 21/9/2022 diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lục Hợp xuất hiện từ 21/9/2022 là cát tinh hỗ trợ cho hầu hết các kế hoạch của tuổi Ngọ diễn ra trôi chảy. Dù làm gì con giáp này cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Bạn đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần con giáp này nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Đường tình duyên khá vượng sắc, đôi bên dần dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa. Có thể con giáp này cảm thấy bất ngờ khi mọi chuyện diễn tiến quá nhanh. Nhưng đứng trước sức hút của tình yêu, bản mệnh chẳng thể nào cưỡng lại được.

Qua cơn BĨ CỰC đến ngày THÁI LAI 21/9/2022, 3 con giáp dệt gấm thêu hoa, từ chim sẻ hóa đại bàng, từ đại bàng thành PHƯỢNG HOÀNG KHỔNG TƯỚC vươn lên đứng đầu muôn người - Ảnh 3

Lục Hợp xuất hiện từ 21/9/2022 là cát tinh hỗ trợ cho hầu hết các kế hoạch của tuổi Ngọ diễn ra trôi chảy.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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