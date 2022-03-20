"Qua cơn bĩ cực": Các con giáp sau chỉ cần ngồi "rung đùi đếm tiền", THÀNH CÔNG tự khắc đến, VẬN KHÍ hanh thông trong 10 ngày tới

Theo tử vi , người tuổi Mão sẽ có những ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt tay thực hiện những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Đừng chần cờ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

10 ngày tới, Thực Thần giúp cho người tuổi Mão chẳng còn phải lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Các mối quan hệ rộng rãi giúp bạn nhanh chóng được tiếp xúc với những đối tác và kế hoạch làm ăn triển vọng.

Tuổi Tị

Tài lộc tuổi Tị rủng rỉnh trong 10 ngày tới đây. Ảnh minh họa

Tuổi Tị có cát tinh Chính Quan che chở nên công việc trong ngày khá tốt. Bạn biết cách sắp xếp thời gian, lên kế hoạch để giải quyết những khó khăn trước mắt một cách hiệu quả, đồng thời thể hiện năng lực của bản thân trong những tình huống cụ thể, giành được lòng tin của cấp trên.

Thực Thần đem lại nguồn tiền rủng rỉnh cho người tuổi Thìn, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do. Bạn nhận được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra suốt bao lâu nay.

Tuổi Thìn

Tử vi phương Đông cho thấy 10 ngày tới là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương.

Bản mệnh sẽ phá vỡ và vượt qua mọi cản trở để tìm ra những cơ hội mới. Hãy tận dụng nắm bắt khi có cơ hội học tập nâng cao kĩ năng, có thể vất vả song đây sẽ là những kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời.

Những nỗ lực trong thời gian qua của tuổi Thìn sẽ được đền đáp. Cấp trên đã ghi nhận thực lực của bạn, chính vì thế thời điểm cuối năm này bản mệnh hoàn toàn có cơ hội thăng chức vượt cấp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.