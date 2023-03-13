Qua 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp may túi 5 gang đựng vàng bạc, tài lộc thăng hoa, công danh thăng tiến, gia đình yên vui

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 17:50

Chỉ cần qua 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch, những con giáp sau đây sẽ gỡ bỏ được khó khăn, vận trình tài lộc đi lên, cuộc sống viên mãn như mơ.

Tuổi Dậu

Qua 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch, vận đen theo gió cuốn đi, người tuổi Dậu được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần. Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Công việc thuận lợi sẽ mở ra thời kỳ hưng thịnh cho bản mệnh trong quãng thời gian sắp tới. Điều này cho thấy bạn nên tập trung vào công việc chính để thu nhập ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đó cũng chính là nguồn thu bền vững, ít rủi ro.

Qua 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp may túi 5 gang đựng vàng bạc, tài lộc thăng hoa, công danh thăng tiến, gia đình yên vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Vận khí của người tuổi Tý được dự báo là sẽ có nhiều biến động trong 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch và phần lớn mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Theo đó, những người tuổi Tý sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào thời gian này vận khí của bạn có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư dả hơn trước rất nhiều. Những ngày tháng sắp tới, nếu có cơ hội thay đổi công việc hay nhận được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của bạn, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội. Đặc biệt, cơ hội đầu tư tốt sẽ tới với những người làm kinh doanh buôn bán, giúp bản mệnh có thể gặt hái thành tựu vang danh.

Qua 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp may túi 5 gang đựng vàng bạc, tài lộc thăng hoa, công danh thăng tiến, gia đình yên vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, đúng 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch, vận đen tan biến, tuổi Ngọ sẽ gặp may mắn không ngờ tới, tài lộc cứ thế ùn ùn kéo đến. Tuổi Ngọ nếu làm công ăn lương sẽ được thưởng, còn làm ăn kinh doanh thì đầu tư đâu trúng đó. Nói chung, đây là thời điểm từ cuộc sống đến sự nghiệp đều đột phá theo chiều hướng tích cực.

Bên cạnh đó, trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Cũng chính vì thế nên xung quanh tuổi Ngọ có nhiều quý nhân phù trợ. Điều này giúp bạn luôn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, con giáp này có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Qua 7 ngày cuối tháng 2 âm lịch: 3 con giáp may túi 5 gang đựng vàng bạc, tài lộc thăng hoa, công danh thăng tiến, gia đình yên vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

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