Qua 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, ai đen mặc ai 3 con giáp này vượng khí tăng cao, thu hút lộc tài, ung dung tiền tự về túi

Tuổi Sửu thường chăm chỉ, có tầm nhìn nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Sửu không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi nói rằng vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Sửu đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Dậu

Dù vẻ bề ngoài không hoàn hảo và thu hút sự chú ý của mọi người nhưng người tuổi Dậu lại được người cổ xưa cho rằng con giáp này có dòng dõi phượng hoàng. Tài năng và học thức của người tuổi Dậu vô cùng uyên thâm nhưng không mấy khi họ thể hiện ra bên ngoài.

Người tuổi Dậu luôn làm việc một cách chính xác, tỉ mỉ và hiệu quả nên được mọi người tín nhiệm và giao phó những trọng trách cao cả. Chính con giáp này là nhân tố quyết định trong thành công của một tập thể. Mọi người sẽ cảm thấy lo lắng, bất an nếu thiếu vắng sự hiện diện hoặc giúp đỡ của người tuổi Dậu.

Vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ có nhiều bất ngờ, thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng vì thế mà tăng lên.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường.

Họ hăng say lao động, năng nổ và luôn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn sở hữu trái tim ấm áp, biết quan tâm và sẻ chia với những người khác.

Vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tài lộc cũng không ngừng tăng lên. Con giáp này buôn may bán đắt, có cơ hội mở rộng cơ sở kinh doanh của mình qua những lần gọi vốn.

Người tuổi này làm nông nghiệp cũng có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ bội thu thành quả. Tuy công việc tiến triển thuận lợi nhưng con giáp này lại có sức khỏe không tốt. Trong thời gian tới, rất có thể họ sẽ mắc căn bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa. Hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.