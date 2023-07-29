Qua 12h ngày 12/6 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc tràn về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 04:41

Tử vi có nói, qua 12h ngày 12/6 âm lịch, 3 con giáp này sẽ nói lời tạm biệt với những khó khăn, vất vả, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi này sống rất lý trí và luôn giữ được một cái đầu lạnh. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tỵ bị hung tinh chiếu mệnh nên gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Điều này khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, áp lực.

Tuy nhiên, bước qua 12h ngày 12/6 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Tỵ có phúc tinh chiếu mệnh khiến tài vận lên cao. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, có thêm ý tưởng sáng tạo để giải quyết công việc. Người làm kinh doanh có thể sẽ gặp gỡ được khách hàng tiềm năng, ký được những hợp đồng có giá trị.

Qua 12h ngày 12/6 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc tràn về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, thời gian vừa qua, tổng thể tài lộc của con giáp tuổi Dậu sa sút khá nhiều. Dù nỗ lực nhiều nhưng con giáp này không được công nhận. Vì tác động ngoại cảnh nên công việc của họ bị ngưng trệ.

May mắn thay, qua 12h ngày 12/6 âm lịch, con giáp tuổi Dậu sẽ chuyển vận. Họ không chỉ gặp nhiều điều tốt lành. Họ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ngày càng sung túc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ sớm được thu hoạch. Con giáp này làm kinh doanh cũng sẽ thu được lời lớn, kiếm được bộn tiền.

Qua 12h ngày 12/6 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc tràn về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Họ còn sở hữu năng lực xuất chúng cùng nhiều tham vọng. Tuy nhiên, thời trẻ, vận trình tài lộc của họ không được tốt nên họ phải chịu nhiều thất bại, khó kiếm tiền.

Qua 12h ngày 12/6 âm lịch, tài vận của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Công việc của họ đang trên đà phát triển. Nhờ đạt được thành tích tốt nên họ được cấp trên trọng dụng. Con giáp này cũng gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư sinh lời. Những người có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ bắt tay vào làm mọi việc.

Qua 12h ngày 12/6 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc tràn về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Tử vi nói rằng, trong 11 ngày tới, những con giáp này được trời thương nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 12/6 âm lịch tử vi tháng 6 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 55 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 55 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi