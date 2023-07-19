Qua 0h ngày 20/7: 3 con giáp bất ngờ được thần Tài chiếu cố, chuẩn bị tinh thần đón bão lộc, tạo dựng khối tài sản to lớn, mua nhà tậu xe hơi, an nhàn tận hưởng cuộc sống

Những người làm ăn kinh doanh buôn bán phát tài, nhất là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính. Chỉ cần con giáp này dốc sức chăm chỉ thì sắp tới sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc cũng như nguồn vốn đầu tư.

Nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm tốt và có nhiều ý nghĩa với tuổi này. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

Tuổi Dậu đón tin vui tới tấp ở nhiều phương diện. Con giáp này gây dựng được nhiều thành quả bằng chính sức lực mình, được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Trên phương diện tài lộc, con giáp này thể hiện năng lực của mình và nhận được thành quả hoàn toàn xứng đáng. Song, bản mệnh cũng cần chú ý đến vấn đề chi tiêu, nên có kế hoạch rõ ràng để không hoang phí.

Vận trình tình duyên vẫn tiến triển thuận lợi, bản mệnh và đối phương đã dần hiểu nhau hơn, không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ sắp tới sẽ có bước chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ tình cảm của hai bên. Nếu cảm thấy thời cơ đủ chín, hai người có thể bàn tính đến chuyện trăm năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những khó khăn về tài chính của tuổi Tuất có cơ hội được giải quyết. Con giáp này đã nhận ra nguyên nhân gây ra sự thiếu tiền và hiểu cách lập kế hoạch chi tiêu tốt hơn. Trong ngày mới này, tuổi Tuất cần chú ý đến tinh thần và sức khỏe của bản thân. Khi lái xe, hãy tập trung và tránh bị phân tâm hoặc suy nghĩ vô ý, để tránh tai nạn xảy ra.

Theo quan niệm dân gian, tuổi Tuất nên thực hiện những việc tốt như xây dựng, mở cửa, mở đường nước, khai mương, nhậm chức, học hành, và đi thuyền.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm