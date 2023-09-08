Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 9/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ đón tin vui về phương diện công danh sự nghiệp. Bản mệnh được đánh giá cao bởi năng lực, sự cống hiến hết mình và chính những đặc điểm nổi trội đó đã khiến bản mệnh giành được cơ hội để tỏa sáng.

Nay cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa kia của mình. Công việc thuận lợi khiến cho tinh thần của con giáp này vô cùng vui vẻ và phấn chấn. Hôm nay, bản mệnh có thể cùng với người thân ăn tổ chức ăn uống quây quần.

Tài lộc trong ngày cũng khá ổn định, tuổi Tỵ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Song lúc nào cũng phải nhớ lấy tích lũy làm đầu, để dành một khoản để phòng khi có việc cấp bách dùng tới chứ đừng tiêu xài hoang phí.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, chăm chỉ, thích giúp đỡ người khác mà không yêu cầu báo đáp. Chính vì vậy, con giáp này luôn được mọi người yêu quý và cũng có nhiều quý nhân trong cuộc sống. Bản mệnh không sợ gặp khó khăn bởi luôn có người nâng đỡ. Năng lực của họ cũng không tệ, không thử thách nào có thể cản bước tiến của con giáp này.

Tử vi dự báo rằng đúng 9/9, tuổi Mão gặp nhiều may mắn, từ công việc, cuộc sống đén chuyện tình cảm đều suôn sẻ. Đây là khoảng thời gian bản mệnh thoải mái tận hưởng cuộc sống, không phải lo nghĩ nhiều. Người độc thân có thể đón nhận mối quan hệ mới, biết đâu đó lại chính là chân ái của tuổi Mão.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 9/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hứng khởi với công việc mới, tạo đà thuận lợi cho phát triển.

Công việc: Người tuổi Dậu không muốn bị ảnh hưởng vào công việc của người khác, bạn đang tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân.

Tình cảm: Hôm nay, mối nhân duyên được nhiều người đồng ý, tình cảm cải thiện, không còn lạnh nhạt như trước.

Tài lộc: Giữ tiền cẩn thận, phòng hờ kẻ xấu mạo danh.

Sức khoẻ: Mất ngủ cần ăn thêm các món chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!