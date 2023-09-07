Qua 00h đêm ngày 8/9/2023: 3 con giáp tình duyên đỏ thắm, công việc sáng rực, đón nhiều niềm vui bất ngờ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 8/9/2023, công việc của tuổi Hợi khá trôi chảy. Con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ được vị trí quan trọng hơn. Người nghiên cứu, phân tích, học thuật thì đây chính là cơ hội để chứng minh năng lực.

Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với mình, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn. Song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình.

Ngày mới còn cho thấy những tín hiệu tích cực cho những mong mỏi về phương diện tình cảm của Hợi. Các cặp đôi thấy hợp nhau hơn, biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung đôi bên sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy nỗi nhớ và muốn bên nhau từng giây từng phút.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 7/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân trổ nhiều tài năng, chinh phục người khác.

Công việc: Những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp người tuổi Thân đạt nhiều thành tựu to lớn trong xã hội.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm của bạn có thể trải qua không ít khó khăn, cả hai luôn cùng nhau xây dựng hướng đi mới cho chính mình.

Tài lộc: Bạn khó lòng hoàn thành mục tiêu tài chính, luôn có những khoản bị hao hụt không cần thiết.

Sức khoẻ: Chưa chú ý cách sinh hoạt, dễ bị lây ốm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thực Thần mang tới cho con giáp tuổi Ngọ nguồn năng lượng mới. Một ngày để bản năng dắt lối giúp bạn có thể tìm thấy những mối quan hệ thú vị, ý nghĩa mà thường thường bạn không trải nghiệm. Một chút thay đổi thực sự cần thiết ngày hôm nay đấy.

Kim - Hỏa xung khắc cho thấy để có một ngày nghỉ vui vẻ, bản mệnh đã tiêu tốn không ít tiền bạc cho những thú vui sở thích cá nhân rồi. Đừng chủ quan nghĩ rằng: Tiền hết rồi lại có, vì chẳng mấy chốc túi tiền của bạn sẽ rỗng không mất thôi trong khi rất lâu nữa mới nhận được lương.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Hồng, tìm

Quý nhân phù trợ: Thân, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.