Qua 00h đêm ngày 5/10/2023: 3 con giáp thu hoạch nhiều may mắn, tài lộc đến tay, hứa hẹn giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 00:33

Bước qua ngày mới (5/10), 3 con giáp sau sẽ đón nhận rất nhiều tài khí, những khó khăn hay trở ngại trước đây đều tan biến hết.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu giỏi chăm sóc người khác. 

Công việc: Người tuổi Sửu công việc rất ổn định, bạn được cấp trên giao những trọng trách quan trọng. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu lựa chọn đúng người, yêu đúng người. 

Tài lộc: Thành công trong tài chính giúp bạn có kinh tế chăm lo cho cả gia đình. 

Sức khỏe: Biết quan tâm sức khỏe, không để người khác lo lắng. 

Qua 00h đêm ngày 5/10/2023: 3 con giáp thu hoạch nhiều may mắn, tài lộc đến tay, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tháng 10/2023, con giáp tuổi Mùi sẽ đón nhận rất nhiều tài khí và phúc khí. Những khó khăn, trở ngại trước đây đều tan biến hết.

Đúng 5/10, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và khẳng định năng lực của bản thân. Chính vì thế, công việc hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp ngày một thăng tiến. Do vốn là người hòa đồng nên các mối quan hệ, nhân duyên của con giáp này luôn tốt đẹp. Điều đó đã đem lại quý nhân phù trợ những lúc cần thiết, do đó cuộc sống của người tuổi Mùi trong tháng 10/2023 toàn là những điều may mắn.

Qua 00h đêm ngày 5/10/2023: 3 con giáp thu hoạch nhiều may mắn, tài lộc đến tay, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Con giáp này chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Qua 00h đêm ngày 5/10/2023: 3 con giáp thu hoạch nhiều may mắn, tài lộc đến tay, hứa hẹn giàu có rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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