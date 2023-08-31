Qua 00h đêm nay, thứ Sáu 1/9/2023: 3 tuổi vận số lên hương, phất lên bất ngờ, giàu sang phú quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 20:16

Đúng 1/9, vận trình của 3 con giáp sau sẽ bất ngờ đổi chiều, tài chính hanh thông, sự nghiệp ổn định.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 1/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay đưa ra giải pháp thông minh.

Công việc: Sự đa nhiệm và khả năng thích nghi sẽ giúp người tuổi Thìn tỏa sáng trong công việc, tận dụng sự linh hoạt để đạt được sự nghiệp và thành công ổn định.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm của bạn có thể trải qua nhiều thay đổi tích cực, hãy cùng nhau tạo dựng tương lai hạnh phúc.

Tài lộc: Sự quản lý tài chính thông minh và khả năng kiếm thu nhập từ nhiều nguồn sẽ đem lại mục tiêu tài chính đúng hạn.

Sức khoẻ: Duy trì thói quen sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe tinh thần thật tốt.

Qua 00h đêm nay, thứ Sáu 1/9/2023: 3 tuổi vận số lên hương, phất lên bất ngờ, giàu sang phú quý ngất trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 1/9/2023, tuổi Ngọ có thể thuận lợi thể hiện năng lực trong công việc hoặc lĩnh vực đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào, thành quả sẽ ngoài sức mong đợi.

Vận trình tình duyên cũng đang tiến triển tốt đẹp. Yếu tố giúp bản mệnh và nửa kia duy trì mối quan hệ chính là kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, giúp hai người vượt qua được mọi vấn đề và thắt chặt tình cảm hơn.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng và giường ngủ của mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Qua 00h đêm nay, thứ Sáu 1/9/2023: 3 tuổi vận số lên hương, phất lên bất ngờ, giàu sang phú quý ngất trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Không chỉ là người tinh tế trong các mối quan hệ xã hội, người tuổi Dần lúc nào cũng làm việc một cách nghiêm túc và thực tế. Trong công việc, con giáp này cũng thể hiện sự chủ động và dễ có cơ hội thăng chức tăng lương hơn người khác.

Đúng 2/9 Dương lịch, vận trình của người tuổi Dần sẽ bất ngờ đổi chiều, từ vất vả chuyển sang thuận lợi. Vì đây là khoảng thời gian lý tưởng để con giáp này thực hiện các kế hoạch dang dở nên họ sẽ tất bật ngược xuôi nhiều. Tuy đôi lúc cảm thấy áp lực mà mệt mỏi nhưng người tuổi Dần sẽ dễ đạt được thành tích cao và hứa hẹn thu về kết quả vượt mong đợi. Con giáp này nên tranh thủ thời gian và làm việc chăm chỉ hơn để có một cuộc sống đầy đủ, không cần lo nghĩ về tiền.

Qua 00h đêm nay, thứ Sáu 1/9/2023: 3 tuổi vận số lên hương, phất lên bất ngờ, giàu sang phú quý ngất trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng 1/9, cả tài lẫn lộc của 3 con giáp này đều rực rỡ bất ngờ, công danh cũng thăng tiến nhanh chóng.

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