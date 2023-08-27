Qua 00h đêm nay, thứ Hai (28/8/2023): 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, tay trái ôm vàng, tay phải lượm bạc, thăng tiến như diều gặp gió, giàu sang phú quý bất ngờ

Tử vi hôm nay ngày 28/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hoạt động năng động thể dục, thể thao.

Tình cảm: Tình yêu đang ngập tràn trong cuộc sống của bạn, bạn dành thời gian cho người thân yêu và tạo nên những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Công việc: Hãy đối mặt với mọi thách thức trong công việc với tinh thần tự tin, quan tâm vào việc phát triển kỹ năng và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Tài lộc: Cơ hội tài chính đang mỉm cười với bạn, bạn quản lý tốt nguồn thu nhập và đầu tư hợp lý.

Sức khỏe: Tận dụng thời gian để rèn luyện sức khỏe thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao và yoga.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hứa hẹn sẽ một khoảng thời gian đầy sự kiện vui vẻ. Tử vi cho biết tháng này người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhìn chung, bản mệnh có thể phát huy hết lợi thế của bản thân, thể thiện tài năng của mình trong lĩnh vực thế mạnh và đạt được kết quả tốt.

Không dừng lại ở đó, các mối quan hệ của người tuổi Dần trong những ngày cuối tháng 8 này hứa hẹn cũng tốt hơn, mở ra nhiều triển vọng phát triển sự nghiệp. Nếu như làm việc một cách chăm chỉ, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ gia tăng thu nhập một cách nhanh chóng, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình bằng chính nỗ lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho thấy từ ngày mai (28/8), vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân diễn ra rất suôn sẻ. Con giáp này tạo ra năng suất, chất lượng công việc cao bằng chính sức lực mình. Hầu hết các đầu mục việc được giao tới tay bản mệnh đều được hoàn thành xuất sắc.

Với những biểu hiện xuất sắc này, càng xông xáo bản mệnh càng dễ được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Chỉ cần con giáp này cố gắng và nỗ lực thì sẽ giành được mục tiêu như mong muốn, vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Đường tài lộc của tuổi Thân cũng được dự báo khá vượng, khiến bản mệnh không cần phải quá chi ly tính toán trong việc mua sắm. Chỉ cần khéo cân đối chi tiêu, chăm chỉ tích lũy thì chất lượng cuộc sống của con giáp này sẽ sớm được cải thiện.

Tiếc là tuổi Thân vẫn chưa gặp may mắn về mặt tình cảm. Người độc thân sẽ thấy một chút cô đơn, lạc lõng khi bạn bè đều đã có đôi có cặp, trong khi bản thân mình vẫn một mình. Có lẽ vấn đề xuất phát từ chính bản mệnh, hãy thử điều chỉnh tâm thái bản thân cũng như mở lòng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.