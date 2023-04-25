Tử vi hôm nay ngày 25/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có tài lộc đến bất ngờ vào hôm nay, vận trình ổn định.

Tình duyên: Tình cảm với tính cách mạnh mẽ, đôi khi lời nói của bạn làm tổn thương đối phương.

Công việc: Công việc người tuổi Mão hôm nay suôn sẻ, đón nhận nhiều niềm vui từ công việc bản thân bạn yêu thích.

Tài lộc: Tiền tài hôm nay đến bất ngờ, vận trình rất tốt.

Sức khỏe: Chú ý quan sát các bậc thềm trơn, dễ té ngã.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 25/4 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp tương đối suôn sẻ. Những bước đi của người tuổi này đều “xuôi chèo mát mái” do được Cát Tinh nâng đỡ. Ngoài ra, Quý Nhân xuất hiện giúp cho bản mệnh hạn chế được những khó khăn khi làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà vượng phát. Mọi quyết định đầu tư hợp tác đúng thời điểm giúp củng cố nguồn thu nhập hiện tại của con giáp này một cách nhanh chóng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Nhân duyên vương mang đến cho người độc thân nhiều cơ hội kết duyên với đối tượng phù hợp. Tình cảm vợ chồng viên mãn trở thành ước muốn của không ít người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 24/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu đều được Quý nhân phù trợ, giúp vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong công việc. Tài lộc nở rộ, công việc kinh doanh và đầu tư đang mang lại nguồn lợi khổng lồ cho con giáp này, cùng với đó thu nhập từ công việc chính cũng tốt đẹp không kém. Sóng gió đã qua đi, tuổi Dậu và người ấy lại trở về hạnh phúc như xưa, tình cảm đôi bên ngày một mặn nồng và khăng khít hơn.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu chưa tập trung cao độ, đôi lúc thiếu tinh tế để hiểu hết hàm ý của cấp trên.

Tình duyên: Tình cảm dẫu có khó khăn trong thời gian đầu, nhưng cả hai chưa từng từ bỏ và rời xa nhau.

Tài lộc: Tốn kém cho các buổi hẹn xã giao, thường xuyên tụ tập bạn bè chi tiêu số tiền lớn.

Sức khỏe: Thời tiết nóng nực dễ cáu gắt, hạn chế những nơi oi bức.

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm