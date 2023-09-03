Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân dù cho người khác đối xử tệ với bạn, nhưng bạn không vì thế mà làm ngược lại.

Tài lộc: Tài chính thoải mái mua nhà, sắm xe không lo thiếu tiền.

Sức khoẻ: Đau chân vì phải vận động liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi trong 12 con giáp thì phần lớn những người tuổi Hợi khá khiêm tốn trong cách cư xử của họ. Những người tuổi Hợi hiền lành nhưng lại giỏi giao tiếp, có tài đối nhân xử thế. Người tuổi Hợi cũng là những người biết nhẫn nhịn, không tính toán, để ý quá nhiều, họ có thể không chấp nhặt khi người bên cạnh làm sai những điều nhỏ nhặt. Bởi vậy họ gần như rất ít mâu thuẫn với người khác nên được nhiều người yêu mến.

Người tuổi Hợi thường được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Họ cũng rất chân thành, tốt bụng với những người xung quanh. Ở họ luôn thể hiện sự năng động, vui vẻ, nhiệt tình. Bởi vậy mà con đường phát triển sự nghiệp, họ được nhiều quý nhân trợ giúp.

Những người tuổi Hợi chính là người có tính cách nhanh nhẹn, họ cũng biết cách nắm lấy cơ hội để cuộc sống thuận lợi hơn. Khi còn trẻ, họ chăm chỉ làm việc, kiên trì, miệt mài cố gắng để theo đuổi sự ổn định. Vận may của họ luôn rộng mở, làm nhiều việc đạt được kết quả tốt, kiếm được nhiều tiền. Về già, cuộc sống của họ càng sung túc, an nhàn và hạnh phúc.

Vì vậy, những người tuổi Hợi có thể coi là người rất may mắn, cả đời có nhiều quý nhân, được việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 4/9/2023 hôm nay, tuổi Dậu rất tập trung vào công việc của mình, nhất là trong các vấn đề nhỏ nhặt, nhờ vậy mà bản mệnh hạn chế được nhiều rắc rối bất ngờ phát sinh, thậm chí chạm tay đến thành công bất ngờ.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ những mối đầu tư trước đó. Hãy tiếp tục đi theo con đường mình đã vạch ra, đừng ngại khó khăn vất vả, bởi đó là một con đường triển vọng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nửa kia luôn quan tâm đến mình. Mỗi khi bản mệnh có tâm sự, đối phương sẽ nhận ra ngay lập tức mà không cần bản mệnh phải cất lời. Hãy luôn trân trọng những gì mà mình đang có.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.