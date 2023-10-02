Qua 00h đêm nay, 3/10/2023: 3 con giáp mở mắt thấy tin vui, bất ngờ đổi vận chỉ sau một đêm, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Tử vi ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết tâm làm việc cùng những đối tác mới, mở rộng quan hệ ngoại giao.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng hay, quyết tâm thực hiện đến cùng nên ai cũng yêu mến, tin theo.

Tài lộc: Bạn chưa chi tiêu nhiều cho bản thân, đầu tư phát triển nguồn thu là tốt.

Sức khỏe: Du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn rất lạc quan và tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh rất tự tin trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Đúng 3/10, người tuổi Thân hứa hẹn có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp và tài chính. Bản mệnh có sự tốt bụng và điều này được nhiều người ghi nhận, tôn trọng.

Cũng nhờ điều này mà người tuổi Thân có nhiều cơ hội làm ăn cũng như thành công hơn trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 3/10/2023, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Con giáp này chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.