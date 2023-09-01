Qua 00h đêm nay (2/9/2023), 3 con giáp tự mình vươn lên chuyển đổi vận mệnh, giàu sang phú quý vượt bậc: Số 1 là Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 2/9/2023, tuổi Tỵ vận trình suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh thì dự định thuận buồm xuôi gió, cơ hội trao tay, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Tuy nhiên, con giáp này khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân khiến chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh vốn tính nóng nảy lại hay thay đổi thất thường nên nửa kia cũng không thể kiên nhẫn, chịu đựng mãi cái tính sớm nắng chiều mưa của bản mệnh.

Người kinh doanh có ưu điểm là khả năng thuyết phục người khác rất tốt, có thể tận dụng điểm mạnh này để tìm thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách nhưng với lòng quyết tâm, bản mệnh chắc chắn có thể giành được thành công.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết tâm làm việc cùng những đối tác mới, mở rộng quan hệ ngoại giao.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng hay, quyết tâm thực hiện đến cùng nên ai cũng yêu mến, tin theo.

Tình cảm: Mối tình cảm giữa bạn và đối phương đang phai nhạt.

Tài lộc: Bạn chưa chi tiêu nhiều cho bản thân, đầu tư phát triển nguồn thu là tốt.

Sức khỏe: Du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp phát tài cuối tuần này, trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Số tiền chảy vào túi có thể giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu, tụ tập bạn bè hay tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày.

Người làm công ăn lương duy trì được tinh thần hăng hái, tích cực ngay khi mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Bản mệnh sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi mọi người đều tìm cách trốn tránh.

Người tuổi Dần không ngại vất vả để rèn luyện bản thân. Nếu tham gia trực hoặc làm việc vào những ngày này tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được một khoản lương hậu hĩnh.

Đối với người làm kinh tế, đây là thời điểm bản mệnh làm quen được với một vài đối tác khá triển vọng, đôi bên có nhiều quan điểm chung về vấn đề làm ăn, kinh doanh. Hãy nhanh chóng hợp tác với đối phương để đồng tiền sớm ngày chảy vào túi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!