Qua 00h đêm nay, 26/8/2023: 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, không thành tỷ phú cũng là triệu phú, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 26/8/2023, sự nghiệp của tuổi Tuất kém suôn sẻ. Con giáp này nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình kẻo ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này. Chốn công sở đôi khi chỉ vì một lời nói vô tình cũng có thể bị mổ xẻ và ảnh hưởng đến uy tín.

Vận trình tình cảm bình yên, không có biến động lớn. Muốn tình yêu ngày càng tươi tốt thì cả hai phải quan tâm và chăm sóc lẫn nhau này hoa thơm trái ngọt rồi sẽ đến. Muốn con cái giỏi giang thì nên lắng nghe con nhiều hơn, đừng chỉ áp đặt cho con.

Rất may là tiền bạc vẫn tốt. Con giáp này có phúc lộc dồi dào, tiền vào đều đặn nhờ giỏi ngoại giao và làm ăn uy tín. Nay nếu có ai mời đi ăn hoặc cho đồ ăn thì cứ cởi mở đón nhận, đó là lộc của bản mệnh không phải ngại.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát tinh giúp cho người tuổi Ngọ thêm tự tin và may mắn trong công việc. Bạn làm gì cũng có bóng dáng của quý nhân dẫn đường chỉ lối, vì vậy hãy cứ cần kiệm liêm chính, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không ai có thể hạ bệ bạn được.

Trên phương diện tài lộc, con giáp này khá hài lòng khi bản thân có thể tự làm ra tiền, không để người thân phải khổ. May mắn còn tìm đến khi nhiều người còn được lộc ăn uống từ những người không mấy thân quen, thậm chí bạn còn gặp được những đối tác phù hợp ở trên bàn tiệc.

Đường tình duyên cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực khi người độc thân có duyên lành tìm đến mà không hề hay biết.



Nụ cười của bạn giống như ánh nắng có thể khiến ai đó rung động trong thời điểm cuối tuần này, do đó nếu có ai chủ động tiếp xúc với bạn thì hãy cứ tự nhiên trò chuyện với đối phương nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân biết cách chi tiền vào công việc hợp lí.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thân cố gắng hoàn thiện công việc, không cần phải bận tâm lời người khác nói.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy dành thời gian vào chuyện tình cảm, cả hai quan tâm quá nhiều vào công việc cá nhân.

Tài lộc: Tài chính tuy chưa được cải thiện nhiều, đáng kể, bạn cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Sức khỏe: Dành cho công việc nhiều dự tính, đẩy mạnh tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!