Qua 00h đêm nay (21/4): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 16:38

Theo tử vi, 3 con giáp này được Thần Tài ra sức giúp đỡ, đón nhận vận may liên tiếp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/4/2023 hôm nay, tuổi Sửu may mắn có đón nhận khá nhiều tin vui. Tài vận đang tăng tiến không ngừng, người làm công ăn lương không phải lo lắng về chuyện chi tiêu, người buôn bán kinh doanh càng thuận lợi hơn, doanh thu vượt ngoài mong đợi.

Việc hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ mang tới cho tuổi Sửu khoản lợi nhuận không nhỏ. Công việc cố định cũng thuận lợi, bản mệnh có thể nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên bởi thành tích tốt, cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt bản mệnh.

Đặc biệt, vận trình tình cảm có nhiều khởi sắc hơn cả, rất có thể người độc thân sẽ có thêm cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình thương thầm bấy lâu nay, điều quan trọng là phải nắm bắt đúng thời cơ.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Qua 00h đêm nay (21/4): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 21/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay người độc thân nên cân nhắc lựa chọn ý trung nhân phù hợp.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay chưa có nhiều thuận lợi trong chuyện vận hành công việc, cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ. 

Tình duyên: Người tuổi Dần độc thân hôm nay nên tìm hiểu kĩ, lựa chọn ý trung nhân hợp tính và hợp gu. 

Tài lộc: Hôm nay tuổi Dần cần chú ý tiền tài, thận trọng khi giữ số tiền lớn. 

Qua 00h đêm nay (21/4): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi vui hôm nay ngày 21/4/2023 của 12 con giáp cho thấy công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi chững lại, bạn có năng lực nhưng chỉ ở mức vừa đủ, muốn tiến xa hơn thì phải học hỏi rất nhiều, đừng sợ người ta nghĩ mình kém cỏi mà trở nên dè dặt ngại ngần. Tài vận muôn vàn tươi sáng, thời gian đầu năm đầy lo toan cực nhọc nhưng rồi mọi thứ cũng qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Lứa đôi có tin vui, có thể là chuyện trăm năm cũng có thể là việc chào đón thành viên mới hoặc là cả hai - song hỷ lâm môn.Công việc: Thiên Ấn giúp người tuổi Hợi tìm được những cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng dễ ỉ lại nhé.

Tình duyên: Thổ khắc Thủy, những người tuổi Hợi vẫn còn đang độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Sức khỏe: Bản mệnh nên ăn uống khoa học hơn, đừng nghĩ linh tinh về dinh dưỡng nữa.

Tài chính: Vấn đề tài chính trong vẫn đang ở mức lưng chừng thôi.

Qua 00h đêm nay (21/4): 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, VẬN ĐỎ NHƯ SON, tài lộc vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (21/4/2023), 3 con giáp này tài lộc hoan hỷ, PHẤT LÊN CHÓNG MẶT, cầu Công Danh có Công Danh, cầu Tài Lộc có Tài Lộc

Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (21/4/2023), 3 con giáp này tài lộc hoan hỷ, PHẤT LÊN CHÓNG MẶT, cầu Công Danh có Công Danh, cầu Tài Lộc có Tài Lộc

Theo tử vi 12 con giáp tháng 4, những con giáp này trong ngày mai có vượng tài lộc, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

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