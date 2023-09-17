Qua 00h đêm nay, 18/9/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 21:54

Đúng 18/9, những con giáp này được dự báo có một ngày may mắn, tình hình tài chính khởi sắc, sớm hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu có tầm nhìn mới về công việc. 

Công việc: Người tuổi Sửu công danh đang có những thành công hơn mong đợi, bạn đã đạt được những mục đích của bản thân. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu đã có lúc không có sự hoà thuận, bạn luôn có những nguyên tắc mà người khác cảm thấy khó chịu.  

Tài lộc: Tài lộc có thể còn hạn chế, học cách chi tiêu tiết kiệm. 

Sức khỏe: Dễ ngủ, làm việc biết lượng sức của chính mình.  

Qua 00h đêm nay, 18/9/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ được dự báo có một tuần may mắn. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có khởi sắc vô cùng rõ rệt.

Con giáp này giữ được đầu óc tỉnh táo và nhanh nhạy nên luôn đi trước đón đầu, nắm bắt được cơ hội khẳng định bản thân, khiến lãnh đạo và mọi người xung quanh phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Đúng 18/9, tình hình tài chính khởi sắc hơn. Người tuổi Ngọ có khả năng phân tích tình hình chính xác nên luôn đi trước đối thủ một bước. Trong khi người khác vẫn còn băn khoăn trong các quyết định thì người tuổi Ngọ đã kiếm được tiền về đầy túi.

Điều này sẽ mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận lớn từ đầu tư hoặc thông qua thu nhập từ việc làm thêm.

Qua 00h đêm nay, 18/9/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Tý nhanh nhẹn sớm hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt, giải quyết kha khá vấn đề tồn đọng bấy lâu. Chất lượng công việc được nâng cao cũng khiến tinh thần bản mệnh rất phấn chấn.

Con giáp này được khuyên nên kiên định với ý kiến của mình hơn trong công việc, đừng để người khác chi phối quá nhiều chỉ vì muốn giữ sự dĩ hòa vi quý. Bản mệnh có cách suy nghĩ riêng và hãy mạnh dạn trình bày điều đó để chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vẫn đang rất tốt đẹp. Con giáp này nên biết khen ngợi đối phương đúng lúc, đừng tiếc gửi những lời có cánh tới người mà mình yêu thương. Lời khen là liều thuốc tinh thần vô cùng hữu hiệu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Qua 00h đêm nay, 18/9/2023: Thần Tài hiển linh ban lộc cho 3 con giáp, 99% trúng số độc đắc, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mới, thứ Hai 18/9/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Tử vi ngày mới, thứ Hai 18/9/2023: 3 con giáp có hạn tam tai, cẩn thận thị phi vây quanh, đề phòng tai ương

Ngày mới, 3 con giáp sau gặp nhiều khó khăn thử thách, nên hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư trong thời điểm này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 18/9

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 20 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'