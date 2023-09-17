Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu có tầm nhìn mới về công việc.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu đã có lúc không có sự hoà thuận, bạn luôn có những nguyên tắc mà người khác cảm thấy khó chịu.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh đang có những thành công hơn mong đợi, bạn đã đạt được những mục đích của bản thân.

Tài lộc: Tài lộc có thể còn hạn chế, học cách chi tiêu tiết kiệm.

Sức khỏe: Dễ ngủ, làm việc biết lượng sức của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được dự báo có một tuần may mắn. Phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có khởi sắc vô cùng rõ rệt.

Con giáp này giữ được đầu óc tỉnh táo và nhanh nhạy nên luôn đi trước đón đầu, nắm bắt được cơ hội khẳng định bản thân, khiến lãnh đạo và mọi người xung quanh phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Đúng 18/9, tình hình tài chính khởi sắc hơn. Người tuổi Ngọ có khả năng phân tích tình hình chính xác nên luôn đi trước đối thủ một bước. Trong khi người khác vẫn còn băn khoăn trong các quyết định thì người tuổi Ngọ đã kiếm được tiền về đầy túi.

Điều này sẽ mang lại cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận lớn từ đầu tư hoặc thông qua thu nhập từ việc làm thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Tý nhanh nhẹn sớm hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt, giải quyết kha khá vấn đề tồn đọng bấy lâu. Chất lượng công việc được nâng cao cũng khiến tinh thần bản mệnh rất phấn chấn.

Con giáp này được khuyên nên kiên định với ý kiến của mình hơn trong công việc, đừng để người khác chi phối quá nhiều chỉ vì muốn giữ sự dĩ hòa vi quý. Bản mệnh có cách suy nghĩ riêng và hãy mạnh dạn trình bày điều đó để chứng tỏ bản thân nhiều hơn.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vẫn đang rất tốt đẹp. Con giáp này nên biết khen ngợi đối phương đúng lúc, đừng tiếc gửi những lời có cánh tới người mà mình yêu thương. Lời khen là liều thuốc tinh thần vô cùng hữu hiệu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.