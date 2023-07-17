Tử vi ngày 17/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang cảm thấy viên mãn cùng công việc và tình yêu.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn là người quý trọng những giá trị chân thiện mĩ.

Công việc: Người tuổi Thân hôm nay tạm thời bạn đang hài lòng với những gì bản thân có.

Tài lộc: Về tài lộc, thu nhập từ thấp đến cao giúp cho bạn có được những cơ hội và kinh nghiệm dành cho chính mình.

Sức khỏe: Tinh thần nâng cao mỗi ngày, không để người khác phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc chăm chỉ, thậm chí còn gọi là bán mạng nữa. Vì vậy mà lúc nào cũng cảm giác mệt mỏi, khổ nhọc.

Lúc trẻ, người tuổi Dần thường phấn đấu hết mình cho sự nghiệp nên cũng bỏ ra không ít thời gian, công sức, cuộc sống vì thế mà luôn trong cảnh bận rộn, vất vả ngược xuôi, hiếm khi thấy có thời gian hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng Dần càng bỏ ra nhiều công sức thì thành quả thu về lại càng nhiều, được cấp trên đánh giá cao, có địa vị trong xã hội, sự nghiệm càng ngày càng thăng tiến.

Trong tương lai khi sự nghiệp đã ổn định, cuộc sống của người tuổi Dần sẽ dễ thở hơn, tiền bạc đầy kho, tình duyên như ý, gia đình hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ đang có chiều hướng tốt dần lên. Ngày này được cục diện Lục Hợp nâng đỡ, con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn. Nhân đà này hãy cố gắng hết sức mình để không lỡ mất thời cơ hiếm có.

Cát vận đang che chở cho bản mệnh ở cả phương diện tài chính. Tài vận trong ngày hanh thông, tiền bạc dồi dào giúp bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu. Hơn nữa bạn khá nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không phải quá khó. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho con giáp này.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm không mấy thuận lợi, nhân duyên chưa tới thì tuổi Tị cũng chẳng thể cưỡng cầu. Dù vẫn có duyên gặp gỡ với người khác nhưng vẫn chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ khá mập mờ khiến bạn cảm thấy bối rối.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.