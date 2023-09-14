Qua 00h đêm nay (15/9/2023): Top 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 22:05

Vào đúng thời gian bắt đầu ngày 15/9, 3 con giáp sau sẽ có những bước chuyển biến tích cực, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 15/9/2023 hôm nay, tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ngay cả những vấn đề làm khó bản mệnh trước đó cũng có chuyển biến tích cực hơn. Con giáp này cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được.

Bản mệnh cũng sẽ có thu nhập tốt nhờ chăm chỉ làm việc, chỉ cần năng nổ thì chắc chắn sẽ có nhiều nguồn thu hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, đầu tư dài hạn thì mọi việc sẽ mang lại kết quả tốt vô cùng.

Tiếc là vận trình tình cảm gặp đôi chút khúc mắc. Hãy coi như đây là thử thách cho sự thấu hiểu và bao dung giữa hai người. Đừng vì cái tôi quá lớn mà buông lời tổn thương người mình yêu thương nhất.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Qua 00h đêm nay (15/9/2023): Top 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thường xuyên có nhiều sáng kiến thông minh, chủ động làm mọi việc theo yêu cầu. 

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sáng kiến thông minh, được nhiều người yêu mến, làm việc đúng yêu cầu đề ra.   

Tình cảm: Hôm nay tình cảm dù cô đơn, nhưng bạn đã biết được những thay đổi thật lòng của bản thân.

Tài lộc: Thời điểm vàng cho bản thân nhận được nhiều tài chính vào túi. 

Sức khoẻ: Cố gắng cải thiện tình trạng thể lực, không nên lao lực quá độ.

Qua 00h đêm nay (15/9/2023): Top 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ có tấm lòng nhân hậu, trong sáng, không có quá nhiều suy nghĩ vụ lợi, cũng không bao giờ tỏ ra thiếu tôn trọng với bất cứ ai.

Dù con giáp này biết cách thể hiện tài năng của mình nhưng có nhiều người trong số họ vẫn chưa đủ trưởng thành nên chưa thật sự thành công.

Vì vậy, trong năm nay, người tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn. Cơ hội sẽ đến với con giáp tuổi Ngọ từ ngày mới (15/9). 

Họ có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, cuộc sống cũng rất viên mãn, chất lượng sống được nâng cao đáng kể giúp họ mở rộng tầm mắt.

Đồng thời, mùa thu này cũng là giai đoạn then chốt cho sự thành công của con giáp tuổi Ngọ. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ thu được vô số lợi lộc, phát tài và không có quá nhiều lo lắng.

Qua 00h đêm nay (15/9/2023): Top 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Qua đêm nay ngày 14/9/2023, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý 

Qua đêm nay ngày 14/9/2023, 3 con giáp đào hoa nở rộ, tình duyên rực rỡ, người độc thân sớm tìm được người thương như ý 

Qua đêm nay ngày 14/9/2023, 3 con giáp đào hoa này hãy nắm lấy cơ hội để nhanh chóng tìm được người thương như ý. Nếu đến được với nhau, cả 2 sẽ vô cùng hạnh phúc khi người ấy cực tâm lý và quan tâm, chiều chuộng bạn hết mực. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi con giáp tử vi 15/9

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 41 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng