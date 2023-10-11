Qua 00h đêm nay (12/10), cây phát tài trổ hoa: 3 con giáp bội thu vàng bạc, vượng phát bất ngờ, cứ một hoa là bấy nhiêu tiền của

Hôm nay, nhân khi mọi thứ đang diễn ra theo ý muốn và dự tính, tuổi Sửu hãy tận dụng cơ hội đang có để thử thách bản thân bằng nhiệm vụ mới đòi hỏi yêu cầu cao hơn. Đây cũng là cách để con giáp này có thể nâng cấp bản thân.

Trong ngày mới này, có một lời ngỏ ý đầy hấp dẫn từ một nguồn đáng ngạc nhiên nào đó sẽ đến với tuổi Sửu. Con giáp này sẽ nhận được một đề nghị thú vị, tuy nhiên có đồng ý hay không thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính bản mệnh.

Tử vi ngày 12/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần công việc đang được gia đình tương trợ, tình cảm hạnh phúc.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần ổn định công việc, giờ là lúc bạn học thêm cách kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp hiện tại.

Tình duyên: Người tuổi Dần có tình cảm hạnh phúc với những người bạn yêu thương, quý mến.

Tài lộc: Cát khí tài lộc có thể thay đổi tích cực nếu bạn biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lí.

Sức khỏe: Quan tâm lại sức khỏe bên trong, hạn chế các món ăn không cay nóng không tốt cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nếu đang gặp khó khăn trong công việc sẽ có người đến giúp đỡ giải quyết. Người làm kinh doanh cũng sẽ gặp được những khách hàng mới. Nếu như người tuổi Mùi gặp khó khăn trong việc huy động vốn thì để bắt đầu dự án thì đừng ngần ngại chia sẻ với lãnh đạo, cơ hội được rót vốn hay giúp đỡ là rất lớn.

Người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ có một số tiền lớn chảy vào tài khoản trước ngày 12/10. Số tiền này đến như một cơn mưa kịp thời giúp xoa dịu những điều bản mệnh đang phải trải qua. Đây là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Mùi sẽ tăng lên và bản mệnh sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.