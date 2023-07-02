Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 3/7/2023, tuổi Tỵ tiền bạc rủng rỉnh. Nếu đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bản mệnh được tận hưởng thành quả xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng có những dấu hiệu phát triển đầy triển vọng. Dường như người bản mệnh thầm mến đã lâu có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của bản mệnh. Vì thế, nay là thời điểm chín muồi để tuổi Tỵ bày tỏ.

Với người làm ăn kinh doanh, những mối đầu tư tưởng chừng không mấy khả quan trước đó bỗng dưng đem tới một khoản lời lãi lớn lao. Nhờ vậy, bản mệnh tin tưởng hơn vào bản thân và bắt tay vào thực hiện thêm những kế hoạch mới.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tính cách những người tuổi Mùi rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. Tử vi trong thời gian tới, những người tuổi Mùi tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ tháng 7 dương lịch trở đi con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Mùi sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm hoàng kim đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Hai này, tuổi Ngọ được Chính Quan độ mệnh nên công danh sự nghiệp sẽ có những bước tiến đáng kể. Cũng bởi thời gian con giáp này đã làm việc với tinh thần hứng khởi, phát huy hết năng lực bản thân và đưa ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo nên có thể thuận lợi giải quyết được mọi khúc mắc trong công việc.

Một số sự cố bất ngờ xảy ra lại là cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân, vậy nên đừng quá lo lắng. Khi bạn có thể thể hiện được năng lực trong những tình huống thực tế, sẽ rất nhanh giành được sự tin tưởng của cấp trên. Con giáp này được đánh giá cao về khả năng lãnh đạo, đó sẽ là lợi thế trên con đường thăng tiến của bạn.

Tuy nhiên về chuyện tình cảm thì tuổi Ngọ không nên quá mong đợi. Không được ngũ hành ủng hộ, có thể bạn gặp gỡ được nhiều đối tượng nhưng mỗi quan hệ vẫn chưa rõ ràng. Các cặp vợ chồng nên quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!