Phượng Hoàng mang lộc phương xa vào đúng 7h35 thứ Tư 5/7/2023, 3 con giáp may mắn bất ngờ, gánh vàng hốt bạc mỏi tay, phúc lộc tràn đầy, gia đạo an khang, mọi việc nước chảy mây trôi

Tuổi Dần hôm nay ngày 05/07/2023 sẽ có một ngày Thứ Tư như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Dần không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với Tuổi Dần cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. Tuổi Dần cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra khá trôi chảy, êm đẹp. Công việc chính gặp một vài rắc rối nhỏ nhưng đều được người tuổi này giải quyết ổn thoả và nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có được một khoản như mong đợi. Có vẻ như con giáp này không cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền" khi có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn phụ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có hiểu lầm gay gắt. Chuyện tình yêu của bạn và người ấy rơi vào bước đường cùng do ảnh hưởng từ Ngũ hành Kim khắc Mộc. Ngoài ra, người độc thân bỏ lỡ cơ hội yêu đương tốt lành bởi tính cách khép kín của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan nhập cục, tuổi Thìn có thêm tự tin để hoàn thành công việc và theo đuổi các mục tiêu sự nghiệp của mình. Ngày này bạn cũng có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển của bạn lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình.

Tuy nhiên, đừng quên rằng những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì bản mệnh vẫn cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình. Bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi, nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân.

Không có ngũ hành ủng hộ, chuyện tình cảm của tuổi này đối mặt với nhiều nguy cơ, thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ bất cứ lúc nào. Chiến tranh lạnh kéo dài khiến cả hai đều chán nản, nhưng ai cũng có cái tôi cao ngất nên chẳng ai chịu xuống nước trước để hàn gắn quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.