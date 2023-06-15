Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân dám thử sức mình ở những lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Dù quá trình bắt đầu không tránh khỏi va vấp, song bạn tràn đầy tin tưởng vào bản thân, cuối cùng tìm ra hướng đi phù hợp với mình.

Thổ sinh Kim, nhân duyên khác giới vượng là nguyên nhân khiến bạn gặp được nhiều người triển vọng. Nếu chủ động mở lòng mình, bạn ắt gây được thiện cảm với mọi người xung quanh, việc tìm ra người phù hợp không hề khó.

Với người làm ăn, hôm nay là ngày rất thích hợp để ký kết hợp tác làm ăn. Bạn và đối tác có tiếng nói chung về nhiều mặt, nhờ vậy mà việc hùn vốn làm ăn cũng trở nên thuận lợi hơn, không ai cố tình giở trò tìm cách kiếm lợi về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Năm 15/06/2023, vận trình của Tuổi Dần ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Dần mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Dần sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 15/6/2023 hôm nay, tuổi Dậu được đón nhận những điều tốt đẹp. Quý nhân xuất hiện có thể giới thiệu cho bản mệnh những cơ hội đáng quý khiến nhiều người phải ghen tị.

Trong tập thể, tuổi Dậu nhận được sự yêu mến của nhiều người do bản tính cởi mở, không so đo thiệt hơn. Khi gặp phải khó khăn, đừng ngại nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, bản mệnh không cần phải cố gắng giải quyết tất cả một mình.

Về mặt tình cảm, con giáp này và đối phương có nhiều quan điểm sống trùng hợp, nhờ vậy mà mối quan hệ trở nên vô cùng khăng khít. Nếu quan hệ đôi bên đã chín muồi, hai người có thể tính đến chuyện xây dựng một mái ấm riêng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo