Phủi sạch vận xui: Đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch, 3 con giáp tiền căng ví, tụ hỷ tụ tài, mở rộng cơ ngơi, kinh doanh thu lãi lớn

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 05:15

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên thì nhân duyên của 3 con giáp cũng rất tốt vào đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch.

Tuổi Tý

Tử vi cho thấy, đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch, lục hợp Thái Tuế nhờ đó mà con giáp tuổi Tý gặp được nhiều cơ hội tốt, đặc biệt là về mặt tiền tài. Theo tử vi 12 con giáp, Tý mang mệnh phú quý. Mỗi lần gặp khó khăn là có người tốt đứng ra giúp đỡ, vì vậy vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Đặc biệt là về việc thăng tiến, tăng lương thưởng, được cấp trên ủng hộ những dự án riêng của bản thân. Tý nên tận dụng cơ hội này thể hiện hết khả năng của mình để đạt được nhiều thành tựu, vươn lên vị trí mà bản thân mong muốn. 

Phủi sạch vận xui: Đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch, 3 con giáp tiền căng ví, tụ hỷ tụ tài, mở rộng cơ ngơi, kinh doanh thu lãi lớn - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch, lục hợp Thái Tuế nhờ đó mà con giáp tuổi Tý gặp được nhiều cơ hội tốt, đặc biệt là về mặt tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đã phải trải qua một thời gian không mấy suôn sẻ nhưng sang 10h30 ngày 20/10 âm lịch, họ sẽ được chào đón bằng những vận may không thể ngờ tới, đặc biệt là đường sự nghiệp. Dựa vào trí thông minh và đức tính cần cù chăm chỉ của mình, nếu biết nắm chắc các cơ hội thì trong thời gian này,họ sẽ phát tài phát lộc, đạt được sự thăng tiến mĩ mãn trong công việc.

Ngoài ra, đường tình cảm của tuổi Dậu cũng vô cùng ngọt ngào và có mệnh đào hoa, họ sẽ gặp được nhiều chuyện vui. Tuổi Dậu độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Lời khuyên cho Dậu là nên quan tâm đến mối quan hệ của mình nhiều hơn nhé!

Phủi sạch vận xui: Đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch, 3 con giáp tiền căng ví, tụ hỷ tụ tài, mở rộng cơ ngơi, kinh doanh thu lãi lớn - Ảnh 2
Người tuổi Dậu đã phải trải qua một thời gian không mấy suôn sẻ nhưng sang 10h30 ngày 20/10 âm lịch, họ sẽ được chào đón bằng những vận may không thể ngờ tới, đặc biệt là đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, điềm đạm lại dĩ hòa vi quý nên người tuổi Hợi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn thăng quan tiến chức ầm ầm.

Đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp giàu sang tuổi Hợi sẽ có bước chuyển tích cực trong vận số của mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió là phúc phần mà Hợi có được.

Phủi sạch vận xui: Đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch, 3 con giáp tiền căng ví, tụ hỷ tụ tài, mở rộng cơ ngơi, kinh doanh thu lãi lớn - Ảnh 3
Đúng 10h30 ngày 20/10 âm lịch nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp giàu sang tuổi Hợi sẽ có bước chuyển tích cực trong vận số của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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