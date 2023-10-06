Phúc Tinh hộ mệnh, 3 con giáp không trúng số thì cũng gặp quả trời cho vào đúng 19 giờ ngày 6/10: Đại hỷ lâm môn, phất lên như vũ bão

Người tuổi Thìn được phù trợ nên mọi vận xui hay khó khăn gì trong sự nghiệp, tiền tài hay tình duyên đều suôn sẻ vào đúng 19 giờ ngày 6/10.

Không chỉ vậy, trong sự nghiệp người tuổi Thìn cũng có những bước đột phá mới, là nền tảng vững chắc cho công việc về sau. Tuy nhiên, khi tiền bạc dư dả, Thìn nhớ tiết kiệm cho tương lai chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé!

Con giáp này sẽ có tài vận vô cùng tốt đẹp, chuyện làm giàu cũng không hề khó với họ trong thời điểm này. Đây là lúc người tuổi Thìn có thể thu lại những gì đã từng mất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần thường chăm chỉ, giàu ý chí vươn lên. Con giáp này sống rất độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định, họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, vất vả. Cho dù có những lúc cuộc sống không được như mong muốn, bản mệnh vẫn không kêu ca, phàn nàn mà chỉ âm thầm tìm cách giải quyết.

Trong công việc, người tuổi Dần luôn thể hiện tính cần cù, tỉ mỉ và ham học hỏi. Gần đây công việc của Dần nhìn chung không được tốt lắm. Vì vậy mà bản mệnh nghĩ đến việc thay đổi công việc, tìm một công việc mới để có mức thu nhập tốt hơn.

Vào đúng 19 giờ ngày 6/10, tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Bản mệnh nhanh chóng chớp lấy cơ hội với nhiều tham vọng làm giàu. Bên cạnh đó, người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, khách hàng đến đông, doanh thu tăng dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Dậu sẽ thấy đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn.

Tử vi ngày 12 con giáp cho thấy, vào đúng 19 giờ ngày 6/10, người tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này bản mệnh được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.