PHÚC TINH chiếu mệnh đúng hôm nay 31/7, 3 con giáp làm gì cũng thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tấn tài tấn lộc, tiền TỶ rót mật vào túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31/07/2023 04:19

Bạn có nguồn thu nhập khá rủng rỉnh, nhờ đó có thể chi tiêu thoải mái mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ Hai 31/07/2023 hôm nay, tuổi Dậu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

PHÚC TINH chiếu mệnh đúng hôm nay 31/7, 3 con giáp làm gì cũng thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tấn tài tấn lộc, tiền TỶ rót mật vào túi không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của tuổi Dậu trong ngày thứ Hai này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào thứ Hai 31/07/2023 này, tuổi Thìn đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

PHÚC TINH chiếu mệnh đúng hôm nay 31/7, 3 con giáp làm gì cũng thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tấn tài tấn lộc, tiền TỶ rót mật vào túi không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuổi Mão

 

Thứ 2 này, Chính Tài nhập mệnh, người tuổi Mão có nguồn thu nhập khá rủng rỉnh, nhờ đó có thể chi tiêu thoải mái mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bản mệnh có được cơ hội kiếm tiền trong lúc gặp khó khăn và bằng năng lực bản thân đã mang lại nguồn thu như mong đợi.

PHÚC TINH chiếu mệnh đúng hôm nay 31/7, 3 con giáp làm gì cũng thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tấn tài tấn lộc, tiền TỶ rót mật vào túi không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, bạn cũng khá xông xáo trong công việc. Con giáp này muốn thử thách bản thân nên sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới mà cấp trên giao phó. Bạn không hề nghĩ sẽ được trả công bao nhiêu mà chỉ tập trung vào việc có được bài học gì từ đó. Tinh thần học hỏi, cầu tiến này rất đáng hoan nghênh.

Chuyện tình cảm không có sự tiến triển nào rõ rệt. Bạn khá bị động, trong khi người ấy cũng không mấy nhiệt tình nên mối quan hệ có dấu hiệu chững lại. Có thể tình cảm vẫn chưa đủ lớn khiến cả hai chủ động vun vén, bạn và đối phương đều cần nhìn nhận lại cảm xúc của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   Tử vi hôm nay Tử vi hàng ngày tử vi ngày 31/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 55 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 2 giờ 10 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 55 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi