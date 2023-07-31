PHÚC TINH chiếu mệnh đúng hôm nay 31/7, 3 con giáp làm gì cũng thuận, ĐẠI SỰ ắt thành, tấn tài tấn lộc, tiền TỶ rót mật vào túi không ngừng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ Hai 31/07/2023 hôm nay, tuổi Dậu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Về phương diện tình cảm của tuổi Dậu trong ngày thứ Hai này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tuổi Dậu nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào thứ Hai 31/07/2023 này, tuổi Thìn đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuổi Mão

Thứ 2 này, Chính Tài nhập mệnh, người tuổi Mão có nguồn thu nhập khá rủng rỉnh, nhờ đó có thể chi tiêu thoải mái mà không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Bản mệnh có được cơ hội kiếm tiền trong lúc gặp khó khăn và bằng năng lực bản thân đã mang lại nguồn thu như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, bạn cũng khá xông xáo trong công việc. Con giáp này muốn thử thách bản thân nên sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mới mà cấp trên giao phó. Bạn không hề nghĩ sẽ được trả công bao nhiêu mà chỉ tập trung vào việc có được bài học gì từ đó. Tinh thần học hỏi, cầu tiến này rất đáng hoan nghênh.

Chuyện tình cảm không có sự tiến triển nào rõ rệt. Bạn khá bị động, trong khi người ấy cũng không mấy nhiệt tình nên mối quan hệ có dấu hiệu chững lại. Có thể tình cảm vẫn chưa đủ lớn khiến cả hai chủ động vun vén, bạn và đối phương đều cần nhìn nhận lại cảm xúc của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.