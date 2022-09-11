Phúc tinh chiếu mệnh: Đúng 00h ngày 12/9, ba con giáp lật ngược tình thế, chuyển xui thành may, tài lộc ùn ùn kéo tới trở thành người kiếm tiền đỉnh nhất tháng

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp phải cục diện Tương Phá nên vận trình trong ngày tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, nhất là ở phương diện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân đứng sau ném đá giấu tay khiến cho tiền tài của con giáp này bị tiêu hao đi đáng kể. Bạn nhẹ dạ cả tin nên chưa kịp phát hiện ra vấn đề nảy sinh từ đâu, chỉ thấy tiền từ trong túi mình không ngừng chảy đi.

Trong khoảng thời gian này, đường tình duyên của người tuổi Sửu cũng khởi sắc. Đôi lứa càng ngày càng thêm gắn bó thân thiết. Có lẽ ngày báo tin vui của hai bạn không còn xa nữa, ngày chung đôi sẽ rất gần thôi.

May mắn là có Chính Ấn an ủi khi bạn giành được một số thành quả trong công việc. Không để cho những nỗi lo lắng về tài chính ảnh hưởng, tuổi Sửu vẫn phát huy hết khả năng của bản thân, thể hiện mình là một người có trách nhiệm và có khả năng thích ứng rất cao với mọi hoàn cảnh.

Tuổi Thân

Cát tinh cũng đem tới quý nhân cho người tuổi Thân. Khi cơ hội đã trao tay, bạn không nên băn khoăn quá nhiều mà hãy tin tưởng vào bản thân, bạn là người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng có việc nào là không thành công.

Với những người trẻ tuổi, bạn được người thân quen giúp chỉ ra những con đường phát triển hợp lý. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn để lắng nghe mọi người, kết hợp với những quan điểm của bản thân, bạn sẽ đúc rút ra nhiều điều đáng quý.

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Với người làm kinh tế, quý nhân giúp bạn gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu, nhờ vậy mà nhiều tranh cãi, bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm về tiền bạc rủng rỉnh tăng lên đáng kể.

Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ, bạn sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận bước đầu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo vào chiêm nghiệm