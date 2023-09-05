Phúc tinh chiếu mệnh, 3 con giáp mở cửa đón đại hỷ vào nhà trong ngày 5/9 và 6/9: Làm ăn phát đạt, gom sạch tiền bạc tứ phương, vạn sự như mơ, giàu có như ý

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền tài thăng hoa, liên tiếp đón nhận tin vui trong ngày 5/9 và 6/9.

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là một trong những con giáp dễ công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ, vì họ sở hữu trí thông minh đáng nể, lại nhanh nhẹn, sáng tạo và rất lạc quan trong cuộc sống.

Thời gian trước đây, tuổi Thân tuy gặp phải nhiều áp lực, thử thách, song bên cạnh đó cũng là những cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì họ vẫn có thể làm giàu như thường.

Tử vi học có nói, vài tuần trước là thời điểm cực kỳ khó khăn của tuổi Thân. Họ làm gì cũng không thu được kết quả như ý, thậm chí trong công việc còn có thể gặp phải người không tốt, phản bội lại họ, gây cho họ nhiều sự phiền nhiễu không đáng có.

Tuy nhiên, trong ngày 5/9 và 6/9 thì những chuyện xui xẻo đeo bám họ sẽ dần kết thúc. Tuổi Thân không những có thể lấy lại những gì đã mất, mà còn có thể gặp được quý nhân, bắt tay kết hợp làm ăn và có được thành tựu lớn. Chỉ cần vững tin, chuyện gì họ cũng có thể vượt qua.

Phúc tinh chiếu mệnh, 3 con giáp mở cửa đón đại hỷ vào nhà trong ngày 5/9 và 6/9: Làm ăn phát đạt, gom sạch tiền bạc tứ phương, vạn sự như mơ, giàu có như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý là con giáp phát tài trong ngày 5/9 và 6/9, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng ngay từ khi mới bắt đầu. Phải đợi đến lúc này, nhờ Chính Tài phù trợ, người đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng.

Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận được một khoản lời lãi vượt xa dự đoán của bạn. Khoản tiền đó đến từ những mối đầu tư tưởng chừng không có tiến triển.

Với người làm công ăn lương, dù vào thời điểm nào, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp nhưng sau đó, bạn có thể vượt trên những lời dị nghị và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bạn có dấu hiệu được lãnh đạo tin tưởng và cất nhắc, việc tăng lương, tăng thưởng cũng nằm trong tầm tay.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên bạn không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Phúc tinh chiếu mệnh, 3 con giáp mở cửa đón đại hỷ vào nhà trong ngày 5/9 và 6/9: Làm ăn phát đạt, gom sạch tiền bạc tứ phương, vạn sự như mơ, giàu có như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 còn giáp, người tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ can đảm kiên cường trong cuộc sống. những người tuổi Dậu cũng rất giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí cao trong cơ quan, tổ chức.

Con giáp tuổi Dậu không dễ dàng từ bỏ hay dừng bước trước sự nghiệp và tiền tài. 

Người tuổi Dậu luôn hướng  đến những cấp độ tiếp theo, luôn bứt phá và vượt lên chính mình.

Dự kiến trong ngày 5/9 và 6/9, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Họ có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Phúc tinh chiếu mệnh, 3 con giáp mở cửa đón đại hỷ vào nhà trong ngày 5/9 và 6/9: Làm ăn phát đạt, gom sạch tiền bạc tứ phương, vạn sự như mơ, giàu có như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc sau ngày hôm nay: Công danh bay cao, giàu có tột đỉnh, hiên ngang đón hào quang, ngủ êm trên đống tiền

Chúc mừng 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc sau ngày hôm nay: Công danh bay cao, giàu có tột đỉnh, hiên ngang đón hào quang, ngủ êm trên đống tiền

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chạm nóc giàu sang sau ngày hôm nay, công thành danh toại, thu nhập tăng phi mã.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 5/9 tu vi ngay 6/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 44 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng