Phúc tinh cao chiếu trong tuần mới (28/11 - 4/12), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 18:21

Tử vi tuần mới (28/11 - 4/12) cho biết, 3 con giáp được Tài Thần nâng đỡ, công việc thuận lợi đủ đường, tài lộc hanh thông.

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp thì tuổi Tuất chính là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiệp dù khổ đến mấy Tuất cũng theo đuổi đến cùng. Tử vi tuần mới cho biết, tuổi Tuất chính là con giáp sẽ được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Tuất sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ.

Do tính tình hiền lành và Tuất sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, nên tuổi Tuất có thể tránh xa những xui xẻo và may mắn ập vào nhà. Đây chính là lúc tuổi Tuất hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm. Bên cạnh đó, những tuổi Tuất độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình trong thời gian sắp tới.

Phúc tinh cao chiếu trong tuần mới (28/11 - 4/12), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Tử vi tuần mới cho biết, tuổi Tuất chính là con giáp sẽ được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Tuất sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý trời sinh cá tính mạnh mẽ hơn người, nhưng trong tính tình lại vô cùng tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những người tuổi Tý họ trao đi mà không cầu nhận lại. Bởi vậy, con giáp này thông minh lại tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc.

Tử vi tuần mới cho biết, đây là lúc Tý nhận được về những trái ngọt từ những hạt mầm mà con giáp này đã đem gieo. Sự nghiệp và tài vận của Tý đạt được những thành công lớn, nhờ thế mà đời sống vật chất của Tý cũng được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng diễn ra như mong muốn, Tý cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi có được sự yêu thương từ những người xung quanh.

Phúc tinh cao chiếu trong tuần mới (28/11 - 4/12), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Tử vi tuần mới cho biết, đây là lúc Tý nhận được về những trái ngọt từ những hạt mầm mà con giáp này đã đem gieo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới cho biết, trong thời gian này vận mệnh của Dậu sẽ có chuyển biến ngoạn mục. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để phú quý ập vào nhà, tiền chui vào túi, khiến Dậu cứ thế mà giàu, sung sướng như tiên chỉ trong tích tắc.

Chẳng những nhà xe có đủ, tiền chất chật nhà Dậu còn có đời sống tình cảm thăng hoa, hạnh phúc viên mãn bên một nửa yêu thương của mình. Dậu nổi tiếng thông minh, đa tài và có chí tiến thủ. Hơn cả, ở con giáp này còn có lòng trắc ẩn, yêu thương đồng loại và chăm làm điều thiện lương. Vậy nên, ai cũng yêu mến, nể trọng trước lối sống của Dậu.

Phúc tinh cao chiếu trong tuần mới (28/11 - 4/12), 3 con giáp được Thần Tài trao vận may, lộc vàng sáng chói, ôm tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Tử vi tuần mới cho biết, trong thời gian này vận mệnh của Dậu sẽ có chuyển biến ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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