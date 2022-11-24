Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp vào đúng 6h sáng Thứ 6 ngày 26/11: 'Tụ hỷ Tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 01:20

Danh sách những tuổi may mắn công việc nhất vào đúng 6h sáng Thứ 6 ngày 26/11, đi làm suôn sẻ, thắng lớn, gặp hung cũng hóa cát.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi dự đoán, trong thời gian này công việc của tuổi Tỵ cứ thế mà tiến thẳng, trong cuộc sống có nhiều thuận lợi. Chỉ cần họ nỗ lực, cố gắng thì thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ, thậm chí là viên mãn, khiến nhiều người khác phải ghen tị. Vào đúng 6h sáng ngày 26/11, tài lộc của nhiều con giáp bị chững lại. Thế nhưng, đối với tuổi Tỵ lại là khoảng thời gian công việc làm ăn diễn tiến ổn định, thậm chí tăng tiến, cần biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ quý giá này.

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp vào đúng 6h sáng Thứ 6 ngày 26/11: 'Tụ hỷ Tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ nhìn bề ngoài lúc nào cũng đủng đỉnh, không có vẻ gì là vội vã, chính vì thế, có người nói rằng họ lười biếng, chỉ thích nằm 1 chỗ hưởng thụ. Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Tỵ thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động và 1 khi đã hành động thì sẽ mang lại kết quả rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp vào đúng 6h sáng Thứ 6 ngày 26/11: 'Tụ hỷ Tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của Ngọ đúng 6h sáng ngày 26/11 được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều. Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách tốt, vui vẻ, hoạt bát, đầu óc rất linh hoạt, lạc quan. Họ cũng khá hoạt ngôn, có tài ăn nói, rất tận tâm với tình yêu, kiên trì và không dễ dàng thay lòng đổi dạ. 

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp vào đúng 6h sáng Thứ 6 ngày 26/11: 'Tụ hỷ Tụ tài', tay ôm tiền tỷ cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp xán lạn, phú quý đầy nhà, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước đúng 6h sáng ngày 26/11 vận khí của họ tốt hơn, xui xẻo qua đi, mua may bán đắt, gặt hái tài lộc. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, nhờ làm việc chăm chỉ, họ đã gặp được cơ hội phát tài, sự nghiệp gặt hái nhiều thành tựu lớn, tiền bạc cũng không phải nghĩ. Với điều kiện tốt như vậy, những người tuổi Mão lo gì không kiếm được thật nhiều tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Hưởng lộc Quan Âm: Bắt đầu đúng 0h ngày 12/11, 3 con giáp tiền tài sáng chói đến hết năm 2022, công danh sự nghiệp thành công vang dội, tài sản tăng cao, xây nhà mua xe không cần đắn đo

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, đúng 0h ngày 12/11 có 3 con giáp thăng hoa trên mọi mặt trận, sự nghiệp tiền tài thành công rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghen tị.

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