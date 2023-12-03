Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, phát tài tiến tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bước chân trái thấy núi vàng, chân phải thấy núi bạc trong 7 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đa phần đều nhanh nhẹn, giàu nhiệt huyết. Dù thời gian gần đây, họ gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng vươn lên, tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ vào thời điểm cuối năm 2022 ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Con giáp tuổi Ngọ chăm chỉ làm việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, đồng thời có thể trở thành lãnh đạo cấp phòng.

Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ngọ trong 7 ngày tới ngày càng khởi sắc, mọi mặt đạt kết quả tốt. Được sao may mắn chiếu mệnh, công việc kinh doanh của người sinh năm Ngọ cũng dần thuận lợi, mang lại cho họ nhiều của cải. Sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ trong thời điểm hiện tại có thể không cần quá lo lắng. Thỉnh thoảng họ có thể bị ốm vặt nhưng chỉ cần đi khám và uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, phát tài tiến tới giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ không chịu thua số phận, khuất phục trước khó khăn. Theo tử vi, người tuổi này khôn ngoan, nhanh nhạy và có năng lực. Họ có thể thể hiện tốt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, được mọi người yêu mến và công nhận. Với sự điềm đạm, chín chắn, rất rộng lượng với bạn bè, người tuổi Thân đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến, có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Trong 7 ngày tới, những người tuổi Thân được dự đoán vận trình khởi sắc, làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đến gần hơn với sự giàu có.

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, phát tài tiến tới giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cũng là một trong những con giáp may mắn trong 7 ngày tới, tuổi Dần có cát vận nâng đỡ nên vận trình không có gì phải lo lắng. Nếu bạn biết giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi, trôi chảy, hứa hẹn sẽ thu hoạch được không ít tin mừng. Chẳng những vậy, tài tinh cũng mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Tài lộc trong dịp này rất khá nên bạn sẽ có xu hướng chi tiêu thoải mái, nhưng bạn vẫn nên kiểm soát vấn đề chi tiêu của mình cẩn thận hơn. 

Có thể bạn nghĩ đó chỉ là những món đồ rẻ tiền nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại sẽ trở thành một món lớn. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bạn không để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào và hay cháy túi. Tuổi này còn đón nhân duyên cát lành. Người độc thân có thể tìm kiếm được một nửa cho mình trong các sự kiện đông người, hãy chủ động lên nhé.

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới: Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, phát tài tiến tới giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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