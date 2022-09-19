Phúc Lộc Thọ giáng trần, vẫy tay một cái ban PHƯỚC BÁU cho 3 con giáp này vào 19/9, may túi ba gang mang ra mà đựng

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 09:30

Vào 19/9, 3 con giáp này chuẩn bị bao tải tiền nhận phước báu từ ơn trên, cuộc đời về sau vinh hiển miễn bàn.

Tuổi Mão

Vào 19/9 tuổi Mão sẽ đạt được những gì mình mong muốn khi được Tam Hợp Thái Tuế trợ mệnh. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ. Cứ đà này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm cho kỳ nghỉ Tết trước mắt mà không có gì phải vướng bận.

Ở phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh sẽ mang tới cho Mão nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt là với người độc thân. Bạn nên cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng, nếu có người ưng ý thì chủ động theo đuổi. Chỉ bạn mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình chứ đừng nghe theo lời người khác.

Phúc Lộc Thọ giáng trần, vẫy tay một cái ban PHƯỚC BÁU cho 3 con giáp này vào 19/9, may túi ba gang mang ra mà đựng - Ảnh 1

Vào 19/9 tuổi Mão sẽ đạt được những gì mình mong muốn khi được Tam Hợp Thái Tuế trợ mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tuần này có quý nhân trợ lực, công việc hanh thông. Vận trình tổng thể tuổi Tý diễn ra tốt đẹp, hanh thông vào ngày thứ Hai và Chủ Nhật. Trong đó, thứ Tư là ngày mà bạn có khả năng gặp phải chuyện may rủi, do đó hãy cẩn thận.

Công việc của người tuổi Tý có một tuần làm việc tương đối ổn định do ảnh hưởng của Chính Ấn.

Tài vận bạn có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Chuyên tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Nam và nữ độc thân tuổi này đều gặp may mắn trong chuyện tình cảm nhưng cũng cần phải cẩn thận tránh chọn lầm người để yêu.

Màu sắc may mắn: màu đen. Hướng may mắn: hướng Bắc.

Phúc Lộc Thọ giáng trần, vẫy tay một cái ban PHƯỚC BÁU cho 3 con giáp này vào 19/9, may túi ba gang mang ra mà đựng - Ảnh 2

Công việc của người tuổi Tý có một tuần làm việc tương đối ổn định do ảnh hưởng của Chính Ấn.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần 

Vào hôm nay 19/9 con đường sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ và thuận lợi đủ đường. Quãng đường đi đến thành công của người tuổi này không còn cách bao xa nữa do Chính Ấn hỗ trợ. Bên cạnh đó, nỗ lực và kiên trì tới cùng là cách mang lại hiệu quả để đạt được mục tiêu mà mình đề ra. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Cuộc sống của con giáp này trở nên thoải mái hơn trước đây do có nguồn thu nhập dư dả, dồi dào. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Tử vi cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Cùng với đó, sự nâng đỡ của Tam Hội giúp mối quan hệ của hai người mau chóng hàn gắn vết rạn nứt tình cảm. 

Phúc Lộc Thọ giáng trần, vẫy tay một cái ban PHƯỚC BÁU cho 3 con giáp này vào 19/9, may túi ba gang mang ra mà đựng - Ảnh 3

Vào hôm nay 19/9 con đường sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ và thuận lợi đủ đường.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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