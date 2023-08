Phúc lộc song toàn vào 5 ngày tới (23/6 - 28/6), 3 con giáp may mắn ngập tràn, tiền vàng đầy két, khổ cực qua đi, cuộc sống khấm khá

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp 5 ngày tới chỉ ra rằng khi con giáp tuổi này tập trung, chăm chỉ, họ có thể đạt được những kết quả đáng mong đợi, vượt xa cả những kỳ vọng ban đầu của mọi người. Vì thế, 5 ngày tới nên để cho đam mê, tham vọng của mình dẫn lối.



Tử Vi cát tinh, trợ lực sự nghiệp đang tăng tiến, tài lộc cũng dồi dào, hỗ trợ rất nhiều cho những ai đang làm chủ. Trong khi đó người làm công ăn lương không có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng quá nhiều nên đang dần tiết kiệm được kha khá tiền bạc.



Ngũ hành tương sinh bảo vệ được tình cảm của bản mệnh tránh xa những nhiễu nhương bên ngoài. Thực tế là thời gian này bạn không có nhiều thời gian để tập trung cho chuyện tình cảm, thế nhưng người ấy thấu hiểu và trợ giúp cho bạn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp 5 ngày tới cho thấy Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới, con giáp tuổi Mùi lúc này khá chủ động, tự tin vào những lĩnh vực mà bạn hiểu rõ, thậm chí bạn còn có thể hỗ trợ, giúp đỡ những người xung quanh mình.



Thái Dương là cát tinh nâng đỡ nên người tuổi Mùi thường xuyên gặp may trong công việc. Nhiều cơ hội tốt đẹp cứ thế đến giúp bạn thuận lợi hơn trong công việc và điều quan trọng là kiếm được nhiều tiền hơn so với thời gian trước. Cộng thêm tác động của ngũ hành tương sinh nên tình hình tài chính của con giáp tuổi Mùi thời gian này có nhiều khởi sắc so với trước đây rất nhiều.

Thiên Diêu chủ về đào hoa, phong lưu cho thấy bản mệnh lúc này thu hút nhiều mối nhân duyên đến với mình. Tuy nhiên, bạn phải tự mình phân định xấu - tốt để không bị vướng vào những rắc rối, thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cả danh tiếng của bạn nữa đấy. Hoặc những cặp đang yêu chớ nên thể hiện sự lụy tình vì điều đó không khiến người ta yêu bạn hơn mà họ chỉ có cảm giác gò bó, khó chịu, phải sống trong khuôn khổ, dần dần họ muốn rời xa bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.