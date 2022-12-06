Phúc khí bao quanh 3 con giáp vào đúng 8h sáng Thứ 5 ngày 8/12/2022: Làm việc gì cũng suôn sẻ, gặp nhiều nhiều may mắn, công danh, tài lộc đều vẹn toàn

Người có phúc khí thì làm việc gì cũng suôn sẻ. Trong cuộc đời, họ gặp được nhiều may mắn bất ngờ, không có gì ngoài tiền bạc, tha hồ hô mưa gọi gió.
- Tử vi 17h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà
- Cát tinh chiếu mệnh, xua tan vận đen cho 3 con giáp vào 14h chiều Thứ 4 ngày 7/12/2022: Tiền tài chạm nóc, sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, không lo cơm ăn áo mặc
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi là con giáp có phúc khí, hơn nữa, bản mệnh luôn có tinh thần lạc quan, tích cực nên cuộc sống lúc nào cũng có vẻ bình yên và thuận lợi hơn người. Từ nhỏ đến lớn, bạn đã được sống trong sự bao bọc của mọi người xung quanh, cho dù có gây ra rắc rối cũng có người giúp đỡ khắc phục.
Tuy nhiên, điều mà bản mệnh cần học là trân trọng những gì mà mình đang có, tranh thủ các cơ hội trời ban nếu muốn tiến xa hơn trong cuộc sống. Còn nếu bản mệnh chỉ thích an nhàn, hưởng phúc thì dù có may mắn đến thế nào đi nữa, bạn cũng chỉ có một cuộc sống bình bình, để người khác vượt qua.
Tuổi Sửu
Bạn luôn chơi ổn định, luôn mong đợi những chiến thắng ổn định. Bạn quan tâm đến hiệu quả và sự thành công hay thất bại cuối cùng. Tuổi Sửu có hình mẫu lớn và tầm nhìn dài hạn. Bạn luôn nhìn về phía xa, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không sống trong hiện tại, và bạn sẽ luôn thực hiện kế hoạch có cơ hội thành công cao nhất.
Bạn được mong đợi sẽ làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Bạn đã chiến đấu và bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn và bạn càng chăm chỉ, bạn sẽ càng giàu có.
Tuổi Ngọ
Vào thời điểm này, được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Ngọ có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.
Vận trình tình cảm thời điểm này cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe thời diểm này có dấu hiệu phát triển, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.