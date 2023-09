Phúc khí ảm đạm vào 28/9, 3 con giáp sự nghiệp tắc nghẽn, tiền vô thì ít tiền ra thì nhiều, vận trình chênh vênh

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng tuổi Dậu hôm nay cần chuẩn bị sẵn cả về thể chất và tinh thần để đối mặt với những xui xẻo có thể kéo đến trong ngày. Cuộc sống vốn vậy, có thể hôm nay không vui nhưng ngày mai chắc chắn sẽ may mắn, điều quan trọng là con giáp này phải biết vượt qua và tập trung vào những điều mang lại cảm giác hạnh phúc và may mắn.

Mão Ngọ Tương Phá là điềm báo không tốt vì người tuổi Ngọ cứ làm là hỏng việc, lỗi không hẳn là do bạn, có thể là ai đó vô tình hoặc cố ý gây hại. Thay vì cố gắng làm nhiều hơn thì bạn nên tập trung vào chất lượng, hãy cẩn thận làm từng việc và không quên quan sát xung quanh. Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Ngọ nên kiểm soát tốt cảm xúc. Hôm nay bạn đang sống quá bản năng. Cảm xúc thất thường có thể khiến bạn bị "mờ mắt", không nhìn nhận được mọi chuyện khách quan.

Mão Ngọ Tương Phá là điềm báo không tốt vì người tuổi Ngọ cứ làm là hỏng việc, lỗi không hẳn là do bạn, có thể là ai đó vô tình hoặc cố ý gây hại. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tý hôm nay tài lộc kém, mọi vận trình đều suy giảm, có nhiều điều không may xảy ra khiến bạn rất phiền muộn. Bạn không nên rót tiền vào những trò may rủi kẻo thua lỗ nặng nề, đồng thời bạn nên học cách quản lý tài chính. Nhìn chung đây không phải là ngày may mắn nên cần tránh làm những việc có tính chất mạo hiểm hoặc đưa ra những quyết định quan trọng.

Trong công việc, Tý bị hung tinh đeo bám nên bạn gặp nhiều áp lực nặng nề khiến bạn không khỏi muốn than thở. Tý dễ gặp nhiều rắc rối, bạn hoàn toàn mất phương hướng khiến bạn không biết phải làm sao, từ đó dễ sinh ra tâm lý chán nản, bồn chồn. Tuy nhiên việc này sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu, bạn nên làm việc trong âm thầm thì tốt hơn. Ngoài ra, sự độc đoán của người tuổi Tý đang dần phá hoại sự hài hòa của các mối quan hệ và tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân cố tình gây chuyện thị phi, gièm pha đặt điều về mình.

Tý hôm nay tài lộc kém, mọi vận trình đều suy giảm, có nhiều điều không may xảy ra khiến bạn rất phiền muộn. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm