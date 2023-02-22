Phú quý vô biên, sang 3 ngày cuối tuần (24 - 26/2), 3 con giáp thăng tiến vượt bậc, tài lộc vây quanh, hút cạn tiền vàng của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 16:37

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn xuất hiện tới tấp trong 3 ngày cuối tuần. Chỉ cần bạn dũng cảm nắm bắt và kiên trì thực hiện tới cùng thì sự nghiệp cũng rất phát triển.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình khi sang 3 ngày cuối tuần. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Phú quý vô biên, sang 3 ngày cuối tuần (24 - 26/2), 3 con giáp thăng tiến vượt bậc, tài lộc vây quanh, hút cạn tiền vàng của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 3 ngày cuối tuần, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Trên phương diện tài lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình.

Phú quý vô biên, sang 3 ngày cuối tuần (24 - 26/2), 3 con giáp thăng tiến vượt bậc, tài lộc vây quanh, hút cạn tiền vàng của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sang 3 ngày cuối tuần, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về từ khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai.

Phú quý vô biên, sang 3 ngày cuối tuần (24 - 26/2), 3 con giáp thăng tiến vượt bậc, tài lộc vây quanh, hút cạn tiền vàng của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tử vi có nói, sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, TOP 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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