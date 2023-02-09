Phú quý kề cận 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 6 ngày 10/2/2023: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 00:30

Tử vi con giáp trong thời gian này dự đoán có 3 con giáp cực kì may mắn, được thần tài gọi tên không lo nghèo đói.

 

Tuổi Tuất

Trong thời gian này người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập. Bạn có thể được quý nhân chỉ đường, đạt được kha khá thành tựu đột phá ở một số lĩnh vực then chốt mà bản thân đang theo đuổi.

Phú quý kề cận 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 6 ngày 10/2/2023: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều dễ nhận thấy nhất là tuổi Tuất sẽ có một số cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Đừng để ai giật "spotlight" của mình, người khác chỉ nên làm cameo trong cuộc đời của bạn thôi. Hãy tự tin vào kinh nghiệm bạn đã tích lũy được và dồn nhiệt huyết vào những kế hoạch bạn đang thực hiện. Nhờ đó, cuối tháng bạn sẽ thu được một khoản lớn đó.

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ trong tháng này khá tốt. Những khởi đầu trong thời gian này có thể khiến tuổi Ngọ có thêm các hứng khởi và thêm yêu cuộc sống hơn.

Phú quý kề cận 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 6 ngày 10/2/2023: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội liên quan đến công việc. Tuy nhiên, chúng không thể hiện rõ ràng, đòi hỏi tuổi Mão phải có cái nhìn thật bao quát mới thấy được. Người xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Ngọ nhiều trong thực hiện kế hoạch công việc.

May mắn về tiền bạc đến với tuổi Ngọ rất nhiều trong tháng này. Đặc biệt là khoảng thời gian giữa tháng trở đi, tuổi Ngọ sẽ thấy được các nguồn tiền bất ngờ đổ về.

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ nhận được các trải nghiệm thú vị. Nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu sẽ đến.

Tuổi Mùi

Những lúc tinh thần đi xuống, sức khỏe giảm sút như hiện tại hay công việc, tài chính gặp nhiều trở ngại, bế tắc thì bản mệnh nên nghĩ ngay tới việc ăn chay.

Phú quý kề cận 3 con giáp vào 0h khuya Thứ 6 ngày 10/2/2023: Vận trình lên hương, tài lộc dư dả, mua nhà sắm xe phút chốc, đi đến đâu cũng có Thần Tài theo đến đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ cảm nhận được sự chuyển biến tích cực đến từ sức khỏe. Chỉ khi có sức khỏe thì bạn mới có đủ năng lực để cáng đáng, giải quyết mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Có một vài vấn đề ở trong bạn tích tụ lâu ngày như tình cảm hay vấn đề căng thẳng chốn công sở sẽ mau chóng tan biến, trả lại cho bạn bầu không khí nhẹ nhõm, thảnh thơi vốn có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 4h sáng Thứ 5 ngày 9/2/2023: 3 con giáp vét sạch ví Thần Tài, Lộc lá đổ dồn vào người, công việc làm gì cũng phất, ngồi yên hưởng thành quả phú quý

Đúng 4h sáng Thứ 5 ngày 9/2/2023: 3 con giáp vét sạch ví Thần Tài, Lộc lá đổ dồn vào người, công việc làm gì cũng phất, ngồi yên hưởng thành quả phú quý

Tử vi dự đoán bước sang khung giờ này, những con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn như chuột sa hũ gạo, ai cũng hờn ghen đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 10/2/2023 tử vi tu vi ngay 10/2/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 32 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 39 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng