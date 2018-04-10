Phụ nữ trời sinh MỆNH này sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng bạc tiền phủ phê

Tâm linh - Tử vi 10/04/2018 05:30

Phụ nữ may mắn mang mệnh này luôn thuận lợi trong công việc, làm gì cũng giàu có!

Mệnh Mộc

Trong phong thủy, mệnh Mộc tượng trưng cho mùa xuân, là cội nguồn năng lượng, sự sinh sôi phát triển của thế gian. Mộc chứa đựng nguồn năng lượng dồi dào cho sức khỏe và sự sống. Cũng chính từ ý nghĩa và bản chất này, người tuổi Mộc rất khỏe mạnh, luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng.

Phụ nữ mang mệnh này thường thẳng thắn, chủ động, thích mạo hiểm, khám phá điều mới mẻ. Họ luôn bận rộn và có kế hoạch rõ ràng. Với sự vị tha và bao dung, lại dồi dào sức sáng tạo, hướng ngoại nên họ được nhiều người giúp đỡ.

Họ dễ dàng thành công nhưng từ tốn vững vàng. Họ còn thông minh, luôn giúp đỡ người khó khăn, vì vậy quý nhân luôn xuất hiện khi họ cần.

Phụ nữ trời sinh MỆNH này sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng bạc tiền phủ phê - Ảnh 1
Phụ nữ mang mệnh này thường thẳng thắn, chủ động, thích mạo hiểm, khám phá điều mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Kim

Người mệnh Kim nổi bật với vầng trán rộng, thông minh, có khí chất. Họ có khuôn mặt chữ điền, sáng, khung xương to chắc, vóc dáng vừa người, khỏe mạnh.

Người mệnh Kim luôn nhìn xa trông rộng, có khả năng làm lãnh đạo. Đây cũng là người có tư duy về chính trị, mang suy nghĩ đem đến hạnh phúc cho người khác, do đó dễ thành công.

Phụ nữ mệnh này thường rất chú tâm vào sự nghiệp. Vì vậy, bạn đời của họ nên biết nhường nhịn, hy sinh vì họ.

Phụ nữ trời sinh MỆNH này sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng bạc tiền phủ phê - Ảnh 2
Người mệnh Kim luôn nhìn xa trông rộng, có khả năng làm lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Hỏa

Hỏa chính là sự nóng rực như mặt trời mùa hè, nhưng cũng ấm cúng như ngọn lửa mùa đông. Họ có thể là sự đột phá bùng nổ đầy dữ dội.

Vì vậy, phụ nữ tuổi Hỏa thường năng động, đầy táo bạo dữ dội trong suy nghĩ. Họ là kiểu người ấm áp, tình cảm, nhưng cũng khá nóng tính.

Phụ nữ trời sinh MỆNH này sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng bạc tiền phủ phê - Ảnh 3
 Phụ nữ tuổi Hỏa thường năng động, đầy táo bạo dữ dội trong suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ mệnh này, kinh doanh là con đường làm giàu tốt nhất. Họ dễ dàng thành công khi chọn ngành nghề này. Cuộc sống về sau tiền tài đầy nhà, con cái giỏi giang, viên mãn hạnh phúc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Với tấm lòng rộng mở, tuổi Ngọ luôn muốn chia sẻ sự may mắn của mình cho người khác. Vì vậy, thấy ai gặp khó khăn, cần tiền là họ sẵn sàng cho người đó mượn, cho dù đó là một khoản tiền không hề nhỏ và sẽ mất rất lâu mới có thể thu hồi lại.

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