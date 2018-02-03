Nếu phụ nữ sinh vào 8 ngày âm lịch này thì có vận may tới tấp, một đời phú quý giàu sang.

Ngày mùng 1 hoặc 12

Người sinh vào mùng 1 hoặc 12 âm lịch là người trời sinh tính tình rất rộng rãi và giàu lòng bao dung. Hơn nữa, họ lại rất siêng năng và đầy trách nhiệm trong công việc.

Dù là làm trong lĩnh vực gì, khả năng làm việc và sáng tạo rất dồi dào, dễ thành công. Người sinh những ngày này cuộc sống về sau rất sung túc, hạnh phúc đủ đầy.

Người sinh những ngày này cuộc sống về sau rất sung túc, hạnh phúc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 3, 15, 30

Nàng giáp sinh mùng 3, 16 và 30 âm lịch luôn có cách nổi bật rất riêng của họ. Họ là người sống tích cực, siêng năng và luôn nổi bật từ khi sinh ra.

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, họ có vốn sống đủ đầy. Đến năm 35 tuổi, sự nghiệp của những người này đã có vị thế và thành công nhất định. Họ cũng một phần góp sức vào việc tài chính giúp gia đình sung túc giàu có.

Đến năm 35 tuổi, sự nghiệp của những người này đã có vị thế và thành công nhất định - Ảnh minh họa

Mùng 10, 23, 24

Người sinh vào mùng 10, 23, 24 âm lịch là người luôn có lòng bao dung đầy thứ tha và rất thiện lương. Hơn hết, họ còn khiến người khác ngưỡng mộ vì sự kiên trì, luôn bền bỉ đối đầu với gian lao, vất vả.

Ngay cả khhi gặp trở ngại gian nan nhất, họ vẫn luôn cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Sang năm 40 tuổi, những người này công thành danh toại, tình duyên ngày một rực rỡ, ai ai cũng ganh tỵ.

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