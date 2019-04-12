Phụ nữ sinh vào 5 ngày này có số NỮ HOÀNG, tài năng hơn người, cả đời giàu sang

Phúc phần trời cho giúp phụ nữ sinh vào những ngày dưới đây nằm trên đống vàng, sung sướng an nhàn, cả đời thảnh thơi hưởng phú quý.

Đặc biệt, nhờ sinh ra đã được hưởng nhiều phúc lành nên nữ giới sinh ngày 1 âm lịch có vô số cơ hội đổi đời, làm giàu chỉ sau một đêm. Thậm chí, họ còn có cơ may trúng số độc đắc, có vài tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng ganh tỵ.

Phụ nữ sinh ngày 1 âm lịch có khí chất hơn người. Ở họ có nguồn năng lượng tích cực khiến ai tiếp xúc cũng thấy thoải mái, dễ chịu. Sự lạc quan trong công việc cũng khiến những khó khăn của họ trở nên nhẹ bẫng, không quá bận lòng. Vậy nên, mẫu phụ nữ này dễ dàng chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, cấp trên và nhanh chóng thăng tiến trên đường công danh.

Sau khi kết hôn, phụ nữ sinh vào hai ngày này sẽ là thần tài của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 3 và 19 âm lịch

Là phụ nữ, nếu sinh vào ngày 3 và 19 âm lịch thường có số mệnh sung sướng, an nhàn từ trong trứng nước. Họ làm ăn suôn sẻ, công việc ổn định và có sự nghiệp thành công ngoài sức tưởng tượng. Nhờ nỗ lực không ngừng, ý chí cầu tiến, vươn lên trong cuộc sống nên càng chăm chỉ làm ăn họ càng kiếm được nhiều tiền, có bạc tỷ trong tay khi còn độc thân.

Sau khi kết hôn, phụ nữ sinh vào hai ngày này sẽ là thần tài của chồng, cùng bạn đời gánh vác cơ ngơi. Thế nên, họ không chỉ mang lại phúc phần cho chính mình mà chồng con cũng được hưởng sái. Càng về hậu vận hôn nhân của họ càng hạnh phúc ấm êm, chồng con thương yêu hết mực.

Phụ nữ sinh ngày 11 và 24 âm lịch đã có của nả chất đống, tiền chất chật nhà ngay từ ngưỡng 25 - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 11 và 24 âm lịch

Nhân hậu, thiện lương và sống tử tế chính là nét tính cách giúp phụ nữ sinh ngày 11 và 24 âm lịch được hưởng lộc trời, đi đâu cũng được quý nhân theo chân. Ngay từ thuở nhỏ họ đã thể hiện mình là đứa trẻ thông minh, khôn ngoan. Càng trưởng thành sự duyên dáng, hiền lành càng giúp họ được nhiều người theo đuổi, say mê.

Nếu người khác chỉ chăm chăm nhìn vào ví tiền của đàn ông để chọn chồng thì mẫu phụ nữ này không như thế. Họ chỉ cần một người chồng yêu thương chân thành, thủy chung có chí cầu tiến là đủ. Bởi lẽ, phụ nữ sinh ngày 11 và 24 âm lịch đã có của nả chất đống, tiền chất chật nhà ngay từ ngưỡng 25.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.