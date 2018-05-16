Phụ nữ sinh vào 5 ngày này càng già càng đẹp, sau 38 tuổi vẫn lộng lẫy nhan sắc, giàu sang không thiếu!

Đây là những phụ nữ càng lớn tuổi càng giàu, càng xinh đẹp, ai cũng phải ngưỡng mộ!
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Ngày 4 và 8 âm lịch
Phụ nữ sinh vào 2 ngày này, thời gian đều như bỏ qua họ. Họ không hề lo sợ tuổi già, ngược lại càng lớn tuổi càng tươi trẻ. Đây cũng là những người phụ nữ được ưu ái vận may, mọi điều đều suôn sẻ, thuận lợi. Theo tử vi, họ rất thông minh, nhạy bén, dù không đẹp nổi bật nhưng lại duyên dáng thu hút. Dù cuộc sống gặp nhiều va vấp nhưng nhờ phúc đức được ưu ái mà luôn vượt qua dễ dàng. Sau năm 38 tuổi, phụ nữ sinh 2 ngày này có nét đẹp mặn mà, đằm thắm. Cuộc sống phú quý giàu sang, viên mãn hạnh phúc khó ai sánh bằng.
Ngày 12 và 22 âm lịch
Phụ nữ sinh vào 2 ngày này có vận mệnh tốt đẹp may mắn. Trong hôn nhân, họ là người vợ biết lo biết nghĩ cho gia định, lại khôn khéo tinh tế. Khi ai cũng sợ tuổi già thì họ vẫn vui vẻ yêu đời, vì vậy mà nhan sắc càng sắc sảo dù đã hơn 50. Không những vậy, càng lớn tuổi họ càng có sức hút, dù gặp trở ngại gì đều rất lạc quan, vì vậy dễ dàng vượt qua. Hậu vận của những người phụ nữ này rất tốt đẹp, hạnh phúc bên chồng con, nhà cửa giàu sang không thiếu gì.
Ngày 16 âm lịch
Phụ nữ sinh ngày này trẻ mãi không già dù đã bao nhiêu tuổi. Vì 16 là ngày trăng rằm, phước lành đều tụ hợp vào ngày này, ai sinh vào ngày này đều gặp may mắn không ngờ. Phụ nữ sinh vào ngày này hoạt bát, tích cực, biết nghĩ suy thấu đáo. Khi sang tuổi trung niên, họ không phải lo lắng chuyện gì. Đến năm 38 tuổi, họ vẫn trẻ đẹp bất chấp thời gian. Từ 50 tuổi trở đi, cuộc sống thoải mái an nhàn, đủ đầy phú quý, gia đình hạnh phúc.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.