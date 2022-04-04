Phụ nữ sinh vào 3 giờ này, mang số mệnh phu nhân, cuộc đời trải thảm đỏ, dễ lấy chồng đại gia, sau khi kết hôn sống trong nhung lụa

Những người sinh vào giờ Thân thường được trời ban số mệnh giàu sang phú quý. Cho dù xuất thân của họ ở trong một gia đình nghèo khó thì đến hậu vận, họ cũng sẽ có được một cuộc sống đầy đủ.

Từ nhỏ, người sinh giờ Thân đã bộc lộ trí thông minh và khéo léo hơn người. Đến khi lớn lên, họ làm việc chăm chỉ, cầu tiến. Không bao giờ họ ngại khó, ngại khổ. Chính vì vậy mà họ từng bước vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp.

Nhờ tài giỏi lại gặp thời nên người sinh giờ Thân thường thành công trong lĩnh vực mình đã chọn. Sau tuổi 35, họ từng bước sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong cơ quan, tổ chức mà họ làm việc.

Sau 40 tuổi, công danh sự nghiệp của người sinh giờ này lên như diều gặp gió. Họ làm đâu gặt đấy, mang đến cuộc sống ấm êm, đủ đầy cho gia đình mình.

Khung giờ Mão Âm lịch (5:00- 7:00)

Phụ nữ sinh vào giờ Mão đa phần gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ là người thông minh, tính cách cởi mở, thấu tình đạt lý, dịu dàng và tinh tế, là mẫu người phụ nữ của gia đình.

Tuy nhiên, vận số của họ trước khi kết hôn chỉ ở mức trung bình, không có gì đặc biệt đáng chú ý vì họ không mưu cầu giàu sang quá mức, cuộc sống bình yên là đủ.

Tuy nhiên, phụ nữ sinh vào giờ Mão lại có sức quyến rũ lạ thường và thường có những mối quan hệ tuyệt vời với người khác phái. Vì vậy, họ có nhiều cơ hội tiếp xúc với con cái của những gia đình giàu có và được gả vào hào môn.

Từ đó, họ không cần lo cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng có tiền trong túi. Chồng của người phụ nữ sinh vào giờ này cũng rất coi trọng và yêu thương vợ, luôn đáp ứng yêu cầu của vợ trong khả năng của họ.

Khung giờ Tuất Âm lịch (19:00- 21:00)

Người sinh giờ này có khát vọng làm giàu mạnh mẽ. Vì vậy, họ sẵn sàng cháy hết mình để hoàn thành mục tiêu và vươn tới ước mơ của bản thân. Người sinh giờ này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Nhưng thành công của họ không phải tự nhiên mà đến.

Họ thường không xuất thân trong những gia đình giàu có, có sẵn nền tảng. Nhưng trong cuộc sống, người sinh giờ Tuất không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên. Dù gặp khó khăn, trở lực, họ cũng không nản lòng.

Những người sinh vào khung giờ Tuất thường là người giàu nhiệt huyết, luôn khát khao vươn lên. Họ tài năng hơn người, giàu tham vọng, không chịu an phận thủ thường.

Khi thất bại, họ vẫn có thể đứng dậy và sẵn sàng làm lại từ con số 0. Trải qua nhiều thăng trầm, người sinh giờ này làm nên nghiệp lớn, đạt được những thành tựu phi thường, được nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng. Về già, họ được tận hưởng cuộc sống giàu sang, giúp đỡ được nhiều người.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.