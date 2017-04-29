Phụ nữ sẽ vô cùng hạnh phúc nếu lấy được 4 chàng giáp luôn chung thủy, cả đời không biết ngoại tình là gì này

Tâm linh - Tử vi 29/04/2017 21:34

Đây là 4 con giáp một lòng một dạ vì vợ con, kẻ thứ ba dù cao tay thế nào cũng không thể chen chân vào gia đình họ.

Đừng vuột mất 4 chàng giáp này, nếu không bạn sẽ hối hận cả đời.

Tuổi Sửu

Chàng Sửu là chàng giáp cưng chiều người yêu nhất trong 12 con giáp. Sự ân cần, dịu dàng và chu đáo của họ dành cho người yêu khiến người khác phải ganh tỵ.

Phụ nữ sẽ vô cùng hạnh phúc nếu lấy được 4 chàng giáp luôn chung thủy, cả đời không biết ngoại tình là gì này - Ảnh 1
Sửu chính là chàng giáp đứng đầu top con giáp thương vợ

Sửu còn là con giáp nhìn xa trông rộng, có óc chiến lược và cực kỳ thông minh. Khi đã kết hôn, Sửu sẽ tận dụng triệt để khả năng của mình để có thể mang lại cho vợ một cuộc sống thư nhàn, sung túc. Với Sửu, làm người phụ nữ của mình rơi nước mắt là điều không thể chấp nhận.

Tuổi Mão 

Không chỉ hết lòng thương yêu bạn thuở còn son, khi đã về một nhà, sinh con đẻ cái thì tình yêu Mão dành cho bạn đời vẫn không hề thay đổi.

Nếu những người đàn ông khác có thể dễ dàng nói dối vợ để ‘chén thù chén tạc’ hay ham chơi với bạn bè thì Mão lại là người chồng mẫu mực. Họ không bao giờ lừa dối vợ, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến chuyện lớn như… ngoại tình.

Nếu đang yêu chàng Mão, đừng dại để tuột mất người đàn ông này. Bởi lẽ, không dễ gì có được chàng giáp nào yêu vợ thương con hơn Mão.

Tuổi Tuất

Chẳng ai ngờ chàng Tuất cương trực và hơi khô khan khi yêu lại ngọt ngào và tâm lý nhất. Khi đã yêu, cả tâm trí của Tuất đề hướng về đối phương. Họ không ngại làm bất cứ điều gì, miễn người yêu vui và hài lòng là được.

Lấy được người tuổi Tuất làm chồng, bạn sẽ được yêu chiều hết mực. Có thể nói, những người phụ nữ đang nắm giữ trái tim của Tuất là người phụ nữ may mắn trong hôn nhân.

Tuổi Hợi

Chính sự thẳng thắn, trung thực và lương thiện trong tính cách của Hợi là nền móng vững vàng cho sự chung tình của họ. Một khi đã đem lòng yêu thương ai Hợi sẽ hết lòng hết dạ, chẳng đoái hoài đến ai ngoài người đang nắm giữ trái tim mình.

Không chỉ yêu vợ, Hợi còn chăm sóc và quan tâm gia đình vợ như gia đình mình nên rất được lòng nhà ngoại và những người xung quanh. Có chồng tuổi Hợi, phụ nữ sẽ được sống hạnh phúc cả đời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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