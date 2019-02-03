Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để phúc đức cả năm, tình tiền viên mãn?

Tâm linh - Tử vi 03/02/2019 05:30

Đi chùa đầu năm là một nét đẹp tâm linh của người Việt từ ngàn đời. Vậy phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy đầu năm để trọn một năm viên mãn tình tiền?

Đi chùa không chỉ là để cầu nguyện mà còn là khoảnh khắc khi con người hòa vào chốn tâm linh, bỏ hết bụi trần, để thanh lọc tâm hồn được nhẹ nhàng hơn.

Vậy phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy đầu năm để trọn một năm viên mãn tình tiền?

Mùng 1

Đi chùa vào mùng 1 Tết là một tục lệ quen thuộc của người Việt xưa nay, thậm chí là lên chùa ngay sau giao thừa. Mọi người sẽ cầu nguyện cho gia đình khỏe mạnh, qua hết nạn không may, tránh xa xui rủi, yên bình viên mãn.

Và đi chùa vào mùng 1 cũng là đem may  mắn, an lạc cả năm cho bản thân và gia đình.

Mùng 2, 3

Mùng 2, 3 là lễ đón Hỷ thần (hạnh phúc, may mắn), đón thần Tài. Do đó, khi đi chùa vào 2 mùng này sẽ cầu được tiền tài, cả năm sung túc.

Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để phúc đức cả năm, tình tiền viên mãn? - Ảnh 1
Mùng 2, 3 là lễ đón Hỷ thần (hạnh phúc, may mắn), đón thần Tài. Do đó, khi đi chùa vào 2 mùng này sẽ cầu được tiền tài, cả năm sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 4

Theo quan niệm xưa, mùng 4 là ngày các gia đình đón các vị thần từ thiên đình về hạ giới. Nếu đi chùa vào mùng này thì những gì bạn cầu nguyện sẽ dễ linh ứng, muốn gì được đó. Đặc biệt là những ai muốn cầu tình duyên thì nên đi vào ngày này.

Mùng 6

Theo quan niệm của người xưa thì mùng 6 là ngày bình an, tốt để xuất hành đi xa. Do đó, nếu lên chùa vào ngày này sẽ cầu được bình an, sức khỏe cho gia đình.

Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để phúc đức cả năm, tình tiền viên mãn? - Ảnh 2
Theo quan niệm của người xưa thì mùng 6 là ngày bình an, tốt để xuất hành đi xa. Do đó, nếu lên chùa vào ngày này sẽ cầu được bình an, sức khỏe cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi đi chùa cầu tự

Khi dâng lễ ở chùa thì chỉ nên dâng đồ chay: Hương, hoa, quả chín, xôi, chè… Không đặt lễ ở khu Phật điện, là chính điện -  nơi thờ tự chính trong một ngôi chùa.

Không mua vàng mã hay đốt vàng mã cúng Phật khi lên chùa. Tốt nhất là chỉ nên đặt vàng mã ở bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu hay Đức Ông.

Phải bước vào cửa chính của đền thờ, không đi vào cửa giữa. Khi qua cổng Tam quan thì nên đi vào cửa Giả quan bên phải. Khi đi ra thì nên đi qua cửa Không quan bên trái.

Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để phúc đức cả năm, tình tiền viên mãn? - Ảnh 3
Khi dâng lễ ở chùa thì chỉ nên dâng đồ chay: Hương, hoa, quả chín, xôi, chè… - Ảnh minh họa: Internet

Cách hành lễ khi đi chùa cầu tự:

Bước 1: Thắp hương, làm lễ ở bàn thờ Đức Ông.

Bước 2: Đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp nhang và làm lễ chư Phật, Bồ Tát.

Bước 3: Thắp nhang ở các ban thờ khác. Thắp nhang ở đâu thì đều phải có 3 hay 5 lễ. Nếu trong chùa có điện thờ Mẫu, Tứ phủ thì phải đặt lễ, dâng hương cầu nguyện.

Bước 4: Dâng lễ ở nhà thờ tổ, tức nhà Hậu.

Bước 5: Khi đã hạ lễ thì nên đến thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy tâm công đức.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

12 con giáp mặc áo màu gì vào mùng 1 Tết để cả năm phú quý sang giàu, bạc tiền dư dả?

12 con giáp mặc áo màu gì vào mùng 1 Tết để cả năm phú quý sang giàu, bạc tiền dư dả?

12 con giáp vào đầu năm mới phải để ý đến màu sắc trang phục để có một năm đầy may mắn, bạc tiền phủ phê, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió!

Xem thêm
Từ khóa:   đi chùa đầu năm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 3 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 16 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi