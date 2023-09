Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để phúc đức cả năm, tình tiền viên mãn?

Và đi chùa vào mùng 1 cũng là đem may mắn, an lạc cả năm cho bản thân và gia đình.

Đi chùa vào mùng 1 Tết là một tục lệ quen thuộc của người Việt xưa nay, thậm chí là lên chùa ngay sau giao thừa. Mọi người sẽ cầu nguyện cho gia đình khỏe mạnh, qua hết nạn không may, tránh xa xui rủi, yên bình viên mãn.

Mùng 2, 3

Mùng 2, 3 là lễ đón Hỷ thần (hạnh phúc, may mắn), đón thần Tài. Do đó, khi đi chùa vào 2 mùng này sẽ cầu được tiền tài, cả năm sung túc.

Mùng 4

Theo quan niệm xưa, mùng 4 là ngày các gia đình đón các vị thần từ thiên đình về hạ giới. Nếu đi chùa vào mùng này thì những gì bạn cầu nguyện sẽ dễ linh ứng, muốn gì được đó. Đặc biệt là những ai muốn cầu tình duyên thì nên đi vào ngày này.

Mùng 6

Theo quan niệm của người xưa thì mùng 6 là ngày bình an, tốt để xuất hành đi xa. Do đó, nếu lên chùa vào ngày này sẽ cầu được bình an, sức khỏe cho gia đình.

Một số lưu ý khi đi chùa cầu tự

Khi dâng lễ ở chùa thì chỉ nên dâng đồ chay: Hương, hoa, quả chín, xôi, chè… Không đặt lễ ở khu Phật điện, là chính điện - nơi thờ tự chính trong một ngôi chùa.

Không mua vàng mã hay đốt vàng mã cúng Phật khi lên chùa. Tốt nhất là chỉ nên đặt vàng mã ở bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu hay Đức Ông.

Phải bước vào cửa chính của đền thờ, không đi vào cửa giữa. Khi qua cổng Tam quan thì nên đi vào cửa Giả quan bên phải. Khi đi ra thì nên đi qua cửa Không quan bên trái.

Cách hành lễ khi đi chùa cầu tự:

Bước 1: Thắp hương, làm lễ ở bàn thờ Đức Ông.

Bước 2: Đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp nhang và làm lễ chư Phật, Bồ Tát.

Bước 3: Thắp nhang ở các ban thờ khác. Thắp nhang ở đâu thì đều phải có 3 hay 5 lễ. Nếu trong chùa có điện thờ Mẫu, Tứ phủ thì phải đặt lễ, dâng hương cầu nguyện.

Bước 4: Dâng lễ ở nhà thờ tổ, tức nhà Hậu.

Bước 5: Khi đã hạ lễ thì nên đến thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy tâm công đức.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.