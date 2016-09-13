Phụ nữ mà có ngón tay thế này thì sướng không gì bằng...

Tâm linh - Tử vi 13/09/2016 19:59

Phụ nữ sở hữu những ngón tay thế này thì cả đời sung sướng, phú quý, hạnh phúc đủ đầy

Ngón cái thẳng mảnh mai

Phụ nữ mà có ngón tay thế này thì sướng không gì bằng... - Ảnh 1

Đây là những người có đầu óc, suy nghĩ rất cẩn trọng. Họ làm việc rất có kế hoạch, luôn có trách nhiệm. Họ luôn cố gắng mỗi ngày hoàn thiện mình, luôn đặt mục tiêu để hoàn thành. Họ rất xem trọng sự nghiệp. Nếu họ chọn kinh doanh, buôn bán thì sẽ thuận lợi mọi điều, tiền bạc đủ đầy.

Ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn

Phụ nữ mà có ngón tay thế này thì sướng không gì bằng... - Ảnh 2

Chủ nhân là người có vẻ bề ngoài đơn giản, trông rất thông minh, suy nghĩ lại thực tế. Họ làm việc nhanh lẹ, có chính kiến, quyết đoán và giỏi giang nên đảm bảo sẽ có cuộc sống hoàn hảo.

Ngón út dài hơn ngón cái

Phụ nữ mà có ngón tay thế này thì sướng không gì bằng... - Ảnh 3

Đây là những người hay gặp may mắn. Sự nghiệp cũng rực rỡ, duyên phận cũng thuận lợi, số đào hoa nhiều người để ý. Sau khi kết hôn, họ được chồng cưng chiều, cuộc sống hạnh phúc phú quý.

Ngón giữa dài hơn hết

Phụ nữ mà có ngón tay thế này thì sướng không gì bằng... - Ảnh 4

Ngón giữa là đại diện cho sự nghiệp của chủ nhân. Phụ nữ có ngón giữa dài thì cuộc đời phú quý, tiền tài dư dả. Họ có tính cách hòa đồng, làm việc chăm chỉ. Dù có sao họ luôn có thể trở thành tâm điểm. Và họ còn có số vượng phu – lấy được chồng giàu có, phú quý, tài lộc cả đời.

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