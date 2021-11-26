Phụ nữ giàu có, cả đời sống vương giả đều sở hữu 5 đặc điểm này, kiểm tra xem biết đâu bạn có đủ!

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 16:28

Những người sở hữu 1 trong 5 đặc điểm dưới đây, dù cuộc đời sóng gió mấy cũng vượt qua và đi đến sự thăng hoa.

Người có tướng hai cằm

Một người sở hữu tướng cằm đầy hoặc hai cằm thì đó được xem là phúc tướng.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu sở hữu tướng hai cằm, dự đoán ngoài 40 tuổi sẽ sống cuộc đời giàu sang, đầy đủ, nếu biết tu nhân tích đức, chăm chỉ làm ăn thì hậu vận an nhàn, được hưởng vinh hoa phú quý.

Mặc dù trong thời hiện đại, nhiều người phụ nữ cằn có khuôn mặt càng thon, cằm càng gọn càng được ưa chuộng nên vô tình bỏ qua nét cằm phú quý này nhưng ít ai biết tướng cằm tròn đầy thường hạnh phúc.

Phụ nữ giàu có, cả đời sống vương giả đều sở hữu 5 đặc điểm này, kiểm tra xem biết đâu bạn có đủ! - Ảnh 1

Gương mặt tròn

Trong nhân tướng học, gương mặt tròn được xem là một trong những gương mặt mang nhiều phúc khí nhất. Những người sở hữu gương mặt này thường là người rất bao dung, hiền lành,  nên cuộc sống của họ sẽ luôn hạnh phúc. 

Bất kể trong cuộc sống này có gặp khó khăn trắc trở thế nào, họ cũng đều vượt qua được. Ngoài ra, những người sở hữu gương mặt này lại luôn mang trong mình một năng lượng tích cực, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, nhờ vậy mà cơ hội tốt luôn đến, chỉ cần họ biết nắm bắt là có thể xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. 

Tử vi học có nói, bước vào một giai đoạn nhất định, những người sở hữu gương mặt này nếu không trở thành người có quyền lực thì cũng là người giàu có. Nếu bạn sở hữu gương mặt này mà đang cảm thấy cuộc sống khó khăn thì đừng lo lắng, trước sau gì cũng sẽ vượt qua và xây dựng mọi thứ thập toàn thập mỹ.

Phụ nữ giàu có, cả đời sống vương giả đều sở hữu 5 đặc điểm này, kiểm tra xem biết đâu bạn có đủ! - Ảnh 2

Rốn sâu và rộng

Nữ nhân sở hữu phúc tướng này thì xác định cuộc sống đủ đầy ấm no không thiếu thứ gì. Trong nhân tướng học, những người sở hữu rốn sâu và rộng được xem là đặc điểm may mắn hiếm có.

Trời sinh những người có đặc điểm này thường có thể chất tốt, hoạt bát và luôn nhiệt huyết trong mọi quyết định của mình. Bất kể họ làm nghề gì, đều có thể tự mình làm nên thành công.

Trong cuộc sống, những người này có tính cách siêng năng, cần mẫn, và nghiêm túc trong công việc. Họ luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Họ thường gặt hái được nhiều thành công kéo theo tài vận dồi dào vào giai đoạn trung vận, vì vậy đến hậu vận họ là những người có cuộc sống sung túc không lo thiếu thốn tiền bạc, vật chất.

Đặc biệt, kể từ tuổi trung niên trở đi, những người sở hữu phúc tướng này nếu không trở thành đại gia cũng là quý phu nhân, có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn, tiền bạc không thiếu, càng lớn tuổi càng được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, bên cạnh đó họ còn là ngôi sao may mắn của gia đạo.

Gương mặt có sống mũi cao nhưng không chót vót

Phụ nữ giàu có, cả đời sống vương giả đều sở hữu 5 đặc điểm này, kiểm tra xem biết đâu bạn có đủ! - Ảnh 3

Tai to, dái tai dày

Trong nhân tướng học, tai đại diện cho khả năng sống, cảm xúc và hành vi của con người. Đặc biệt, phụ nữ nào sở hữu tướng tai dài và có dái tai dày được xem là phúc tướng trời ban. Người sở hữu đặc điểm này thường có tính cách điềm đạm, chững chạc, thấu tình đạt lý và vô cùng nhân hậu. Những người này thường có cốt cách cao quý, đi đến đâu cũng có quý nhân phù trợ. 

Trong cuộc sống, những người này không ngại đối mặt với khó khăn. Họ luôn tin rằng mọi khó khăn đều là cơ hội, vì vậy họ luôn cố gắng và phấn đấu hết mình để tìm kiếm cách khắc phục, vượt qua thử thách và mong được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã từng nỗ lực.

Tử vi học có nói, càng lớn tuổi những người sở hữu gương mặt này càng gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt, họ luôn nhận được nhiều phước lành, có sức khỏe tốt, sống trường thọ, không chỉ đem lại may mắn cho bản thân mà còn truyền được năng lượng tích cực cho những người xung quanh, cuộc sống hậu vận viên mãn màu hồng khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

4 nét tướng đàn ông trăng hoa, đa tình chị em tuyệt đối không nên lấy làm chồng kẻo cả đời sống trong ân hận, bi lụy vì tình

4 nét tướng đàn ông trăng hoa, đa tình chị em tuyệt đối không nên lấy làm chồng kẻo cả đời sống trong ân hận, bi lụy vì tình

Theo nhân tướng học, đàn ông mà có 4 nét tướng mặt thế này chị em tuyệt đối không nên kết giao hay lấy làm chồng kẻo cả đời sống trong ân hận, bi lụy vì tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Nét tướng phú quý ở phụ nữ Tướng mặt của phụ nữ xem tướng khuôn mặt

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 52 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp